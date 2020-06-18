打造藍軍大智庫 「朱立倫倡議」網要與台灣土地同呼吸

前新北市長朱立倫。記者劉學聖／攝影

國民黨改革委員會明將開大會，討論組織改造、青年參與、兩岸論述及財務穩健等4大面向初步結論。趕在結論出爐前，黨前主席朱立倫今發布「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站，要打造成未來藍軍大智庫。

朱立倫在「朱立倫倡議」網站表示，去年他發起「藍軍大智庫」倡議，盼讓台灣民眾在政治中看到的不再是口水，而是具體可行政策；智庫概念也不再只是學者專家、部會官員，能發現真正了解台灣問題的人都在與土地共同呼吸。

朱立倫表示，中華民國在台灣走過71年頭，解嚴33年以來，社會變化更是翻天覆地，台灣很多事情都更進步，但遺症是國家認同混亂、世代對立、政府體制的扭曲、經濟發展不平衡、緊繃區域局勢、年輕人不敢再高唱「我的未來不是夢」。

朱立倫說，面臨疫情對民眾生活、旅宿觀光業生計的衝擊，他看到大家面對危機仍然堅守陣地，等待顧客再次光臨；他們或許很少有機會能左右國家或城市的決策，卻用一生的堅持向我展現了從日常中提煉而出的人生智慧。

朱立倫也提到，他37歲從政以來，承接過許多不同挑戰與重擔，現在的他沒有任何職務，可以從被外界拿來與別人比較的「正常倫」、「邊緣倫」，真正做回「朱立倫」，多了許多時間，可以好好深入參與和完整傾聽這個社會的呼吸。