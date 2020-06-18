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影／前國會助理涉共諜 張麗善：相當意外
曾任雲林縣長張麗善擔任第9屆立法委員時的助理李易諴，被調查局國安站懷疑遭中共國安部吸收，涉嫌在2014年至2018年間，協助大陸收集外交部、陸委會、媒體等機敏單位情資，並邀敏感人士赴陸及交付資料。雲林縣長張麗善受訪時表示，該助理工作表現正常，對於涉及共諜案感到「相當意外」。
張麗善於2016年2月1日至2018年11月2日期間擔任第九屆立法委員，她表示，當時因為李易諴是雲林人，且又是記者出身，因此聘僱他擔任助理，負責公關及記者會等相關事宜。張回憶在任時，李的工作表現無異狀，且從請辭立委至今，已有2年沒和李易諴聯絡，由於案件已進入司法程序，不便評論。
調查站17日兵分多路展開搜索，將涉案的陳惟仁、李易諴及台商林雍達3人約談到案，依違反國安法發展組織罪移送台北地檢署漏夜複訊，訊後在今天清晨向台北地院聲押禁見陳、李，林以10萬元交保。
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