基進黨批韓市府成員不退高市媒體群 孫大千：顛倒是非
高雄市長韓國瑜遭罷免解職，但台灣基進昨天質疑，韓國瑜及其任命政務、機要人員仍不願退出新聞局媒體聯絡群組。前立委孫大千今回批，有不學無術，胡言亂語的立委，當然就有顛倒是非，頭腦不清的政黨。
孫大千表示，要做一個有骨氣，有擔當的政黨，就不要總是靠著消費韓國瑜來刷存在感；要做一個有未來，有內涵的政黨，就不要總是放任自己的立委出糗丟臉，不知所云。
孫大千說，如果整天眼中只有韓國瑜，而不願意花時間好好調教一下自己人，那麼，下一次被罷免的恐怕就是自己的立委了。
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