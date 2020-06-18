阿姑議員代表藍營爭取議長 曾麗燕：是責任承擔

高雄市議長許崑源過世後，藍綠布局議長補選。國民黨高雄市黨部16日會商，決議推派四連霸議員曾麗燕補選議長，外界關注藍營內部是否有分裂隱憂，曾麗燕臉書發文說，這是責任的承擔，不是職位的改變。

曾麗燕說，她的勝出是責任的承擔、不是職位的改變，決定臨危受命，在「奧援議長」離開後，為高雄市民承擔更重的責任。對她來說，不是職位的改變，而是如何為大家做更多的事、服務更多的人。曾也說，未來需要更多鄉親給她力量、與她同行，才能讓高雄市議會扮演最好的功能。

一名藍營議員說，16日下午在黨部協調過程，陸淑美、曾麗燕仍維持不錯風度，氣氛緊繃，但不至於擦槍走火。議長許崑源妻子林絲娛全程都在場，她說，感謝每一位議員對她丈夫的支持與陪伴，也提到藍營沒有任何分裂本錢，「我們一定要好好團結」。

經會議討論，藍營共識是，當前最需要是穩定軍心，由陸淑美續任副議長，並決議共同推舉曾麗燕出馬角逐議長補選。

高雄市議會目前有65席議員，國民黨31席、民進黨25席，藍綠皆不過半，搶攻議長寶座需各自結盟。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺16日邀黨籍議員開會討論人選，據悉，藍營內部分成黨部派及黨團派，黨部支持副議長陸淑美扶正，黨團派議員則運作推派曾麗燕，雙方一度僵持不下，先後舉行兩輪投票，第一輪15票對15票、1廢票，第二輪17票對14票，最後由曾麗燕勝出，陸淑美則低調表示尊重。

莊啟旺說，藍營一定會團結，不會分裂，也沒有分裂本錢，為確保票票入匭，全體議員均採記名投票，如有違反，以黨紀處分。

國民黨議員黃柏霖說，無黨籍陳幸富已加入國民黨黨團運作，若32席團結，基本上已勝券在握，再尋求無黨聯盟友軍支持就會過半。曾麗燕被認為與4席無盟議員交好，有助藍營布局。