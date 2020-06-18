快訊

韓團隊出征市長補選！曹桓榮po與韓合照：大家心永遠在一起

道別街貓BOB：英國貓明星「人貓救贖」落幕的奇幻冒險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿姑議員代表藍營爭取議長 曾麗燕：是責任承擔

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部16日會商，決議推派四連霸議員曾麗燕補選高雄市議長，外界關注藍營內部是否有分裂隱憂，曾麗燕臉書發文說，這是責任的承擔，不是職位的改變。本報資料照片
國民黨高雄市黨部16日會商，決議推派四連霸議員曾麗燕補選高雄市議長，外界關注藍營內部是否有分裂隱憂，曾麗燕臉書發文說，這是責任的承擔，不是職位的改變。本報資料照片

高雄市議長許崑源過世後，藍綠布局議長補選。國民黨高雄市黨部16日會商，決議推派四連霸議員曾麗燕補選議長，外界關注藍營內部是否有分裂隱憂，曾麗燕臉書發文說，這是責任的承擔，不是職位的改變。

曾麗燕說，她的勝出是責任的承擔、不是職位的改變，決定臨危受命，在「奧援議長」離開後，為高雄市民承擔更重的責任。對她來說，不是職位的改變，而是如何為大家做更多的事、服務更多的人。曾也說，未來需要更多鄉親給她力量、與她同行，才能讓高雄市議會扮演最好的功能。

一名藍營議員說，16日下午在黨部協調過程，陸淑美、曾麗燕仍維持不錯風度，氣氛緊繃，但不至於擦槍走火。議長許崑源妻子林絲娛全程都在場，她說，感謝每一位議員對她丈夫的支持與陪伴，也提到藍營沒有任何分裂本錢，「我們一定要好好團結」。

經會議討論，藍營共識是，當前最需要是穩定軍心，由陸淑美續任副議長，並決議共同推舉曾麗燕出馬角逐議長補選。

高雄市議會目前有65席議員，國民黨31席、民進黨25席，藍綠皆不過半，搶攻議長寶座需各自結盟。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺16日邀黨籍議員開會討論人選，據悉，藍營內部分成黨部派及黨團派，黨部支持副議長陸淑美扶正，黨團派議員則運作推派曾麗燕，雙方一度僵持不下，先後舉行兩輪投票，第一輪15票對15票、1廢票，第二輪17票對14票，最後由曾麗燕勝出，陸淑美則低調表示尊重。

莊啟旺說，藍營一定會團結，不會分裂，也沒有分裂本錢，為確保票票入匭，全體議員均採記名投票，如有違反，以黨紀處分。

國民黨議員黃柏霖說，無黨籍陳幸富已加入國民黨黨團運作，若32席團結，基本上已勝券在握，再尋求無黨聯盟友軍支持就會過半。曾麗燕被認為與4席無盟議員交好，有助藍營布局。

延伸閱讀

國民黨若再丟高雄市議長 黨內點名江啟臣負責

藍推曾麗燕補選議長 綠將在下周協商推人選

高雄議長保衛戰 藍營協調後推曾麗燕出馬

影／國民黨推高雄市議長補選人選 下午可能出爐

相關新聞

影／前國會助理涉共諜 張麗善：相當意外

曾任雲林縣長張麗善擔任第9屆立法委員時的助理李易諴，被調查局國安站懷疑遭中共國安部吸收，涉嫌在2014年至2018年間，...

阿姑議員代表藍營爭取議長 曾麗燕：是責任承擔

高雄市議長許崑源過世後，藍綠布局議長補選。國民黨高雄市黨部16日會商，決議推派四連霸議員曾麗燕補選議長，外界關注藍營內部...

張麗善前國會助理涉共諜 違國安法聲押禁見

雲林縣長張麗善擔任立委時的助理李易諴，被控遭中共國安部吸收，涉嫌在台發展組織，刺探收集外交部等機敏單位情資，台北地檢署昨...

3前國會助理涉交付陸情蒐 北檢聲押禁見2人 1人交保

曾經擔任國會助理的陳惟仁、李易諴及商人林雍達，被控於2014年至2018年間，疑似帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料。台...

國民黨改革大戲明登場 兩岸新論述受注目

國民黨改革委員會大會明天登場，外界所關注的兩岸新論述，國民黨副秘書長黃奎博強調，九二共識不只會保留其歷史價值，還有它的原...

蘇起：九二共識不能拋 可加新東西

國民黨改革委員會大會明天登場，針對兩岸新論述，國民黨副秘書長黃奎博昨說，「九二共識」不只會保留歷史價值，還有原則及精神，...

江啟臣：黨產歸零捐公益 與黨產會重啟協商

國民黨主席江啟臣昨做出重大宣示，除強調「黨產歸零」決心，並建議與黨產會重啟協商，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金...

新聞眼／政治互信 藍綠準備好了嗎

黨產條例釋憲案六月卅日將召開言詞辯論庭，退無可退的國民黨主席江啟臣昨天大動作拋出黨產歸零、重啟協商議題，出乎黨內預期。國...

國民黨政治動機 黨產會有疑慮

國民黨主席江啟臣宣示願與行政院黨產會重啟協商，黨產會公開回應表示正面看待，但建議江啟臣在正式重啟協商前，應先詳為了解國民...

再爆共諜案？前國會助理替陸情蒐交付個資遭辦

曾經擔任國會助理的陳姓、李姓男子及林姓商人，被控於2014年至2018年間，疑似帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料，違反...

高雄氣爆善款遭糾正 藍綠角力

高雄氣爆距今近6年，至今餘波盪漾，對高市府運用民間捐款，有監委調查認為有不當運用之處並提出糾正，此事昨天在高雄市議會引發...

國民黨若再丟高雄市議長 黨內點名江啟臣負責

高雄市長補選國民黨能否推出適當人選已到最後關鍵時刻，高雄市長補選，國民黨高雄市議會黨團昨天進行假投票，決定推出資深議員曾...

熱門新聞

韓國瑜63歲生日 今在雲林請昔日小內閣團隊聚餐

韓國瑜今63歲生日 許下這3個願望

6月22日起短期商務人士入境 這些國家可縮短居家檢疫

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

3前國會助理涉交付陸情蒐 北檢聲押禁見2人 1人交保

終證清白！挪威漁業部長：挪威鮭魚非北京市場病毒源頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。