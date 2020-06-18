張麗善前國會助理涉共諜 違國安法聲押禁見

雲林縣長張麗善擔任立委時的助理李易諴，被控遭中共國安部吸收，涉嫌在台發展組織，刺探收集外交部等機敏單位情資，台北地檢署昨天搜索約談李易諴、曾任立委陳淑慧助理的陳惟仁到案，2人今天凌晨被檢方依違反國安法聲押禁見。

另名曾任立委陳進丁助理的林雍達10萬元交保。

陳惟仁曾是中南美洲聯誼會聘用的助理，2009年擔任陳淑慧國會助理，林雍達2005年擔任陳進丁助理，後來又擔任陳淑慧助理；至於李易諴過去曾任馬來西亞東方日報記者，與媒體關係良好。

據了解，陳惟仁與林雍達擔任國會助理期間，未經立委同意下，利用迎賓公務證進入機場管制區，替走私松阪牛肉的張姓商人通關，從中獲取利潤，法院依偽造文書罪判陳10月徒刑，林判6月徒刑。

檢調追查，李易諴與陳惟仁、林雍達利用過去國會助理的人脈，利用請客吃飯等方法，透過國會、黨政記者掌握蒐集外交部、陸委會等機敏資料，甚至曾有赴大陸交付資料的行為，並企圖在台發展共諜組織，涉及違反國安法。