3前國會助理涉交付陸情蒐 北檢聲押禁見2人 1人交保

曾經擔任國會助理的陳惟仁、李易諴及商人林雍達，被控於2014年至2018年間，疑似帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料。台北地檢署昨天搜索並約談等陳男等3名被告到案，深夜移送複訊，訊後依違反國安法發展組織罪聲押禁見陳、李等2人。林以10萬元交保。

據了解，李易諴綽號「李諴」，曾擔任記者，接著在張麗善身為第9屆立委期間擔任其助理。張麗善當時是國民黨團副書記長，分配到經濟委員會，負責審查經濟、農業、經濟建設、公平交易、能源、科技政策等事宜。

陳惟仁曾擔任立委陳淑慧的助理；林雍達曾先後當過立委陳進丁、陳淑慧等2人的助理。三人因職業因素與各媒體政治線記者及公部門職員熟識，並得以取得相關資料。

檢調獲報，陳、李及林等3人，被控於2014年至2018年間，透過陳男牽線，協助中共國安部下轄單位的對台情蒐人員在台發展組織，疑似帶人赴陸與陸方官員會面，並交付外交部、陸委會、媒體、國會助理等名單資料。

檢調昨天兵分五路搜索並約談等陳男、李男、林男等3名被告到案，深夜移送複訊。檢察官漏夜偵訊後，今天清晨依違反國安法發展組織罪向台北地院聲押禁見陳、李等2人。林以10萬元交保。