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國民黨改革大戲明登場 兩岸新論述受注目

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨改革委員會大會明天登場，外界所關注的兩岸新論述，國民黨副秘書長黃奎博強調，九二共識不只會保留其歷史價值，還有它的原則跟精神，此外也會訂出杜絕買辦文化的準則；國民黨前主席朱立倫則喊話「國民黨不能變茶黨」，盼能拋棄極端路線與民粹，撕掉「親中賣台」的標籤。

朱立倫昨天在臉書表達對國民黨改革的關心與憂心，今天上午將在臉書發布「朱立倫倡議」網站，未來將匯集成藍軍大智庫，第一步劃定經濟民生、香港立場等，未來陸續上線青年、進步議題等議題規劃，共同參與國民黨的改造。

親朱人士指出，朱立倫在改革委員會成果出來之前喊話，希望黨要貼近民眾的聲音，拋棄過去某些極端路線跟民粹，撕掉民進黨貼上的「親中賣台」標籤，真正面對年輕人與社會的主流價值，努力改造，才有再起的機會。面對民進黨提名陳其邁，朱立倫講的是改革委員會成果，也是高雄補選接下來要再次爭取民眾認同，應該走的重要路線。

此外，國民黨中常會昨天通過「109年中心任務」草案，政策會所訂定內容提及國民黨將在中華民國憲法與兩岸原有求同存異的基礎上，積極探索能維持中華民國主群獨立自主，又能為兩岸所接受的斬新論述。黃奎博說，新論述不只肯定九二共識的的歷史價值，它的原則跟精神直到現在都還有用。

至於長期為人詬病的買辦文化，黃奎博說，方向將是會訂出一個辦法或行為準則，但名稱跟內容還要進一步要討論。他知道社會上對國民黨有一些買辦文化的誤解，希望透過這樣的方法展現決心、杜絕買辦文化，重建台灣人民對國民黨的信任。

在組織發展方面，國民黨也將配合改革委員會及中常會決議，就四項黨職選舉規章研修，包含中常委、黨員、黨代表、地方黨部主委。但有小組成員批評，組改成員許多都是中常委，他們能大砍黨代表、中央委員的席次，連主席選舉聯署都能拿掉，但對於中常會的席次完全不願更動，「中常委都不改革，那加入改革委員會幹嘛？」。

國民黨 朱立倫 中常會

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