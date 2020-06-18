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新聞眼／政治互信 藍綠準備好了嗎

聯合報 / 本報記者王寓中
黨產歸零、行政協商，挑戰的是過去一再破局、不可能的藍綠「政治互信」。 圖／聯合報系資料照片
黨產歸零、行政協商，挑戰的是過去一再破局、不可能的藍綠「政治互信」。 圖／聯合報系資料照片

黨產條例釋憲案六月卅日將召開言詞辯論庭，退無可退的國民黨主席江啟臣昨天大動作拋出黨產歸零、重啟協商議題，出乎黨內預期。國民黨和黨產會能否重啟協商，協商會有什麼結果，還要觀察；但眼下江啟臣要接受的檢驗是，國民黨做好準備了嗎？

黨產歸零、行政協商，不是比勇氣、比口號，而是要有決心、能力以及智慧，挑戰的是過去一再破局、不可能的藍綠「政治互信」。

「黨產歸零」的訴求其來有自，不論是前主席馬英九、朱立倫洪秀柱吳敦義，或從二○一六年到二○二○年兩次總統大選，國民黨高層都曾一再宣示。不過，國民黨掌握政權時捨不得，失去政權時才喊「歸零、協商」，但此刻談判的主導權，完全不在國民黨一方，國民黨還有什麼籌碼協商？

國民黨前副主席詹啟賢在黨產會剛成立時，就與當時黨產會主委顧立雄秘密擬定行政契約，但第一次、第二次秘密協商，最後都以破局收場。更轟轟烈烈的是婦聯會與內政部的行政協商，雙方從二○一七年六月馬拉松式談判，而且還是在當時內政部長葉俊榮全力支持下進行，但隔年一月卅一日仍遭婦聯會臨時會員代表大會否決。

國民黨、婦聯會的協商破局，最根本關鍵始終在於缺乏互信。沒有政治互信，行政契約形同不平等條約，協商變成認罪、談判成了投降，而且簽了約也保證不了沒有後續的追殺，可謂「沒有協商功臣，只有認罪戰犯」。

從德國的例子，協商確是和解的選項，從之前的協商顯示，要找出解決的方案並非不可能，但能否成真，必須加倍努力。藍綠若無基本互信，不論黨產歸零的政治宣示喊得多大聲，結局恐怕也只是「零」。

黨產會 國民黨 婦聯會 江啟臣 吳敦義 朱立倫 詹啟賢 洪秀柱 顧立雄 葉俊榮

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