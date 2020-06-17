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再爆共諜案？前國會助理替陸情蒐交付個資遭辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
曾經擔任國會助理的陳姓、李姓男子（圖）及林姓商人，被控疑似帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料，違反國安法發展組織罪，台北地檢署約談到案。 記者賴佩璇/攝影
曾經擔任國會助理的陳姓、李姓男子（圖）及林姓商人，被控疑似帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料，違反國安法發展組織罪，台北地檢署約談到案。 記者賴佩璇/攝影

曾經擔任國會助理的陳姓、李姓男子及林姓商人，被控於2014年至2018年間，疑似帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料，違反國安法發展組織罪。台北地檢署今指揮調查局國安站，兵分五路搜索並約談等陳男等3名被告到案，深夜移送複訊，訊後不排除聲押禁見。

檢調獲報，陳姓、李姓前國會助理及林姓商人，被控於2014年至2018年間，透過陳男牽線，協助中共國安部下轄單位的對台情蒐人員在台發展組織，疑似帶人赴陸與陸方官員會面，並交付外交部、陸委會、媒體、國會助理等名單資料。

檢察官蕭永昌今指揮調查局國安站，兵分五路搜索並約談等陳男、李男、林男等3名被告到案，深夜移送複訊，訊後不排除依違反國安法發展組織罪向台北地院聲押禁見。

國安法 外交部 檢察官

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