再爆共諜案？前國會助理替陸情蒐交付個資遭辦

曾經擔任國會助理的陳姓、李姓男子及林姓商人，被控於2014年至2018年間，疑似帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料，違反國安法發展組織罪。台北地檢署今指揮調查局國安站，兵分五路搜索並約談等陳男等3名被告到案，深夜移送複訊，訊後不排除聲押禁見。

檢調獲報，陳姓、李姓前國會助理及林姓商人，被控於2014年至2018年間，透過陳男牽線，協助中共國安部下轄單位的對台情蒐人員在台發展組織，疑似帶人赴陸與陸方官員會面，並交付外交部、陸委會、媒體、國會助理等名單資料。

檢察官蕭永昌今指揮調查局國安站，兵分五路搜索並約談等陳男、李男、林男等3名被告到案，深夜移送複訊，訊後不排除依違反國安法發展組織罪向台北地院聲押禁見。