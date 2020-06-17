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國民黨若再丟高雄市議長 黨內點名江啟臣負責

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國民黨若再丟高雄市議長 黨內點名江啟臣負責

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨高雄市長補選處於不利位置，議長補選也傳出內亂情形，黨內提如果議長補選再失利，不僅高雄市黨部主委莊啟旺，黨主席江啟臣也要負責。圖／本報資料照片
國民黨高雄市長補選處於不利位置，議長補選也傳出內亂情形，黨內提如果議長補選再失利，不僅高雄市黨部主委莊啟旺，黨主席江啟臣也要負責。圖／本報資料照片

高雄市長補選國民黨能否推出適當人選已到最後關鍵時刻，高雄市長補選，國民黨高雄市議會黨團昨天進行假投票，決定推出資深議員曾麗燕出馬角逐。但黨內提醒，黨團能否團結守住議長補選一役，內部已出現警訊，如果議長補選再失利，不僅高雄市黨部主委莊啟旺，黨主席江啟臣也要負責。

黨內指出，高雄市黨部昨天邀集31位藍營議員到黨部開會協商，最後進行假投票，由曾麗燕對上副議長陸淑美，第一輸是15票對15票，第二輪是17票對14票，由曾麗燕勝出。

黨內提醒，雖然黨團已進行假投票，議長正式補選時採記名投票，黨籍議員應團結一致，不能出現跑票情形，但此次議長補選協商，高雄市黨部仍不能掌控局面，雙方人馬檯面下競爭激烈，市黨部又被質疑選邊站，假投票結束，黨團內部的裂痕若不能彌補，議長補選一役令人擔憂。

黨內指出，高雄市議會目前65席議員中，國民黨占31若加上加入國民黨團運作的無黨籍議員陳幸富，藍營在議會應有32席，但假投票引發雙方不滿，國民黨能掌握的票數已經降到30席，加上無黨團結聯盟4席，國民黨也不是全都能掌控，市長補選藍綠的競爭將極為險峻，勝負也會非常些微。

地方人士表示，會造成今天局面，都是因為私心，罷韓案通過後，黨籍議員已人人自危，議長補選若再處理不好，已有人揚言退黨，就算最後一致投票，補選後也會有人退出黨團運作，國民黨在高雄市議會將喪失多數監督的力量。

黨內提醒，黨中央在布局高雄市長補選同時，更要留意議長補選，如果處理不當再連敗，除了莊啟旺勢必要負責，江啟臣也無法逃避黨內的究責聲浪。

高雄市 國民黨 江啟臣

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