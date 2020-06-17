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黃偉哲：嘉南高屏連一線 打造南方治理平台

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲與民進黨主席蔡英文等人今天聯合推薦陳其邁，參選高雄市長。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市長黃偉哲與民進黨主席蔡英文等人今天聯合推薦陳其邁，參選高雄市長。圖／民進黨台南市黨部提供

台南市長黃偉哲今天代表台南民進黨員，前往中央黨部，與黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀，共同推薦前行政副院長陳其邁，代表民進黨參加高雄市長補選。

民進黨台南市黨部今晚發布新聞指出，黃偉哲在致詞時表示，這次市長滿意度評比只拿到4顆半星，剩下的半顆星需要靠陳其邁幫忙補起來；希望陳其邁當選高雄市長後，能夠重啟中斷已久的「南方治理平台」，將嘉義縣、市、台南、高雄、屏東聯成一線，配合總統蔡英文的「大南方大發展」，讓南台灣脫胎換骨。

黃偉哲說自己與陳其邁、林錫耀、鄭文燦都是學運世代，呼籲民眾支持陳其邁，讓學運世代好的精神能夠留下，共同為台灣貢獻。

新聞稿指出，陳其邁在致詞時，提到他在副院長任內，協助推動前瞻建設，與武漢肺炎、非洲豬瘟的防疫，希望將「有政府會做事」施政理念帶到高雄實踐。

陳其邁也特別提到在行政院副院長任內常到台南，將黃偉哲市長關注的南科3期，確立在看西農場並將土地整理好。也希望未來能結合沙崙的綠能科學園區，推動AIoT(智慧物聯網)產業聚落，做為黃偉哲施政最好的後盾。

陳其邁也提到自己作為高雄人，每次看到黃偉哲陸續落實自己的政見，認為高雄人值得更好的發展，希望未來能夠像桃園與台南的兩位市長，與學運世代夥伴一同打造以民為本的政府，讓大港再次揚起希望的聲音。

蔡英文也勉勵陳其邁與民進黨，2018年的選舉雖然遭遇失敗，但失敗是最好的導師，希望未來能想辦法化解對立，訴求讓市政步上軌道，讓高雄人找回光榮感。總統也向民進黨和戰友們喊話，高雄人曾經給民進黨教訓，但現在也給民進黨補考的機會，未來不僅是民進黨要贏，城市建設更要贏。

民進黨 陳其邁 黃偉哲

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