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幫郭家軍助選遭國民黨撤銷黨籍 幫柯文哲的暫緩處分

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
而去年鴻海集團創辦人郭台銘（中）派子弟兵李縉穎（左）以無黨籍身分參選新北市第十選區立委，前立委盧嘉辰（右）違紀輔選遭撤銷黨籍。本報資料照片
而去年鴻海集團創辦人郭台銘（中）派子弟兵李縉穎（左）以無黨籍身分參選新北市第十選區立委，前立委盧嘉辰（右）違紀輔選遭撤銷黨籍。本報資料照片

國民黨中常會通過33個撤銷及開除黨籍案，其中前立委盧嘉辰、曹爾忠、花蓮縣前市長蔡啟塔遭撤銷黨籍，民眾黨秘書長謝立功則被開除黨籍。不過，現任北市府顧問的組發會前副主委林有志撤銷黨籍案暫緩處分，預計在下一次考紀會與花蓮縣長徐榛蔚違紀輔選案、台東縣議員陳宏宗退黨案一併討論。

考紀會主委葉慶元表示，林有志雖任北市顧問，但並沒有加入民眾黨或是擔任黨職，雖然有考紀委員認為他在北市府的工作就是幫助民眾黨發展黨務，但在程序上確實沒有問過林本人，並須再發函請他說清楚，到底他的顧問內容是否涉及黨務，要再進行一些蒐證工作，預計下次考紀會處理。

而去年鴻海集團創辦人郭台銘派子弟兵李縉穎以無黨籍身分參選新北市第十選區立委，盧嘉辰大力輔選，還批評李的對手，自己的前機要秘書、國民黨提名的立委候選人林金結，新北市黨部以散播不利於國民黨的言語為由祭出開除黨籍處分。

此外，曹爾忠則是違紀參選連江縣立委與黨內提名的陳雪生正面對決，讓國民黨在連江縣面臨分裂，因此遭撤銷黨籍；蔡啟塔貪汙罪判刑確定遭撤銷黨籍，蔡啟塔因花蓮市長任內涉貪，被判刑15年、褫奪公權7年定讞，本月8日已入監服刑。

國民黨 考紀會

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