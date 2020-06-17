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影／陳其邁合體林佳龍唱回鄉的我 偕陳時中唱針線情

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。記者賴于榛／攝影
行政院發言人丁怡銘。記者賴于榛／攝影

行政院長蘇貞昌今晚六點在圓山飯店邀集內閣首長聚餐，除歡迎新內閣，也送別副院長陳其邁。餐敘一個多小時後，行政院發言人丁怡銘轉述指出，交通部長林佳龍與陳其邁合唱「回鄉的我」，期勉陳可以回鄉服務，衛福部長陳時中則與陳其邁合唱「針線情」，象徵兩人防疫期間合作無間、感情緊密。

丁怡銘說，陳其邁餐敘時表示，2018年敗選後，他與蘇貞昌、林佳龍進入政府為人民服務，從被譏諷為「敗選者聯盟」，到後來得到人民認同，讓蔡英文總統順利連任，感觸非常多，接下來希望帶著「有政府、會做事」的香火到高雄。

餐會上是否有下達必勝令？丁怡銘表示，須遵守行政中立，所以蘇貞昌沒有下達這樣的命令，但有依依不捨地說，希望早日在行政院會看到陳其邁列席。

丁怡銘也預告，餐敘接下來陳其邁將會跟經濟部長沈榮津合唱。但被追問這是否象徵接班，丁表示，人事問題須等時間到了才會對外說明。

各界關注副院長人選何時公布，丁怡銘表示，星期四陳其邁還會參與院會，但下午應該會請假，蘇貞昌將在下午約詢副院長人選，順利的話，會在本周五或下周一對外說明。

陳其邁 丁怡銘 蘇貞昌

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