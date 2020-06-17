田中鎮長洪麗娜違法兼職 監察院通過彈劾

監察院今天表示，彰化縣田中鎮長洪麗娜身負公職卻兼任乾德宮代表人職務，違反公務員服務法未經許可不得兼職之相關規定，監察院在今天通過監察委員方萬富、陳小紅所提出之彈劾案。

查案監委表示，洪麗娜在2018年12月25日起擔任彰化縣田中鎮長期間，以「乾德宮代表人」名義，分別於2019年5月1日、6月13日行文彰化縣田中鎮公所及彰化縣政府，另於2019年5月1日及同年月23日再以「乾德宮代表人」名義向彰化地方法院提出民事定暫時狀態假處分暨緊急處分聲請狀及民事起訴狀，且乾德宮收取香油錢後掣發之收據亦有「管理人洪麗娜」具名，故洪麗娜確有行使「乾德宮代表人」職權之事實，違反公務員服務法第14條「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」之規定。

兩位監察委員表示，本案經彰化縣政府告知洪麗娜後，洪明知身為田中鎮長不得兼任所轄乾德宮代表人，仍自2018年12月25日至2018年9月11日期間，有兼任行為，且違法事證明確，經監察院審查通過彈劾後，將移請公務員懲戒委員會審理。