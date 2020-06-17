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【重磅快評】林飛帆擔心蔣萬安 韓流陰影揮之不去？

聯合報 / 主筆室
民進黨副秘書長林飛帆（圖）今天接受電台專訪，指國民黨蔣萬安講話有「韓流」餘波盪漾的感覺，讓他有點擔心。記者胡經周／攝影
民進黨副秘書長林飛帆（圖）今天接受電台專訪，指國民黨蔣萬安講話有「韓流」餘波盪漾的感覺，讓他有點擔心。記者胡經周／攝影

日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台地址惹議，由於行政院副院長陳其邁曾建議前總統馬英九辦釣魚台釣魚大賽來顧主權，於是國民黨立委蔣萬安近日也要求陳兌現當時的主張，民進黨副秘書長林飛帆今天受訪竟下了「韓流餘波盪漾」的註解，只是連陳其邁都坦言當時擔任立委講話比較酸，林飛帆這次恐怕是做了白工。

2012年日本擬將釣魚台國有化引發爭議，當時擔任立委的陳其邁要馬政府硬起來維護漁權，說政府要宣示釣魚台主權，當然是總統親自去釣魚台，還批評當時的保釣徵文比賽與郵票是荒唐之舉，「建議假如總統要保護釣魚台，應該到釣魚台辦釣魚比賽，然後軍隊再出動來捍衛漁民權益，辦釣魚比賽比較合適啊」。

沒想到，民進黨執政後喊日本是大哥哥，但面對釣魚台主權議題，卻表現極度軟弱無力，馬政府至少還派艦護漁、簽下漁業協議，蔡政府則只會空喊「擱置爭議、共同開發」的口號，連宜蘭縣政府邀請蔡總統登島掛門牌，蔡總統也只有「謝謝」二字回應，讓國人絲毫感受不到政府宣示主權、維護漁權的決心，難道在野陣營不該監督嗎？

陳其邁在高雄市長敗選後改頭換面，以暖男之姿重新登台，但以往盛氣凌人、伶牙俐齒的形象仍深植人心，他即將代表民進黨征戰高雄市長補選，更應接受外界檢視，八年前他以釣魚台為題質問馬政府，如今藍委拿他當年的建議要求他兌現，只能說是「出來混的，總是要還」而已，天公地道，難怪陳其邁被問及此事，也只能以當時當立委說話比較酸來自我解套。

倒是林飛帆的反應還真是讓人意外，不知他是護陳心切還是打蔣心切，竟把此事和韓國瑜做了奇怪連結，受訪直指蔣萬安講話有「韓流」餘波盪漾的感覺， 說蔣萬安發言跟過去的形象相比有點突兀，讓他有點擔心，不希望蔣萬安走上韓國瑜的風格云云。

林飛帆明明是要打蔣萬安，卻說對蔣有點擔心，若非邏輯有問題，就是違心之論，蔣拿陳其邁昔日談話來質疑今天的陳其邁，為何就有韓流的氛圍？既然受訪談釣魚台，林飛帆怎麼不談談民進黨對於維護釣魚台主權及漁權的建議？難道林飛帆心中還有揮之不去的韓流陰影？

林飛帆去年七月出任民進黨副秘書長時就喊出要打造「非韓家園」，當時韓國瑜擔任高雄市長也僅半年餘，啟動罷免於法無據，但最終還是被罷韓國家隊拉下市長位子，即使程序不正義，韓國瑜也沒說要提罷免無效訴訟，為何林飛帆就對韓國瑜就是念念不忘？即使躺著也要中槍不可？            

釣魚台 韓國瑜 林飛帆

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