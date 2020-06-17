談金與正炸毀聯絡辦公室 呂秀蓮：她在撒嬌博取注意

北韓勞動黨第一副部長金與正將南北韓聯絡辦公室炸毀，前副總統呂秀蓮今天說，她覺得金與正這麼做是在撒嬌，為的是換取大家的重視，之前北韓領導人金正恩跟美國總統川普大鬧，就是因為被忽略太久要博得大家重視，金與正可能是未來的領導人，她這次是要吸引大家不要忘記北韓。

呂秀蓮今天出席天下文化和長風基金會舉辦的「強權者的道德」新書座談會，座談會由行政院前院長江宜樺主持，呂秀蓮和國安會前秘書長蘇起對談；呂秀蓮在座談會上妙語如珠，和蘇起對談內容有很多火花。

談到台灣的未來和國際處境，蘇起說，他現在很感慨，福建的GDP都已經超越我們，未來十年台灣的GDP會不會掉到貴州的等級，他說他曾經看過台灣最輝煌的時候，在國力最高峰的時候他常代表政府到國外宣傳台灣的民主，那段時間他很驕傲，但他現在看到台灣不斷往下跌，民主化後菁英搶奪職位，不顧經濟、百姓和國家前途，不是別人造成的是我們自己往下的，現在連福建都不如。

呂秀蓮聽完蘇起的發言後說，蘇起現在的抱怨，就是她年輕時看執政黨的心態；呂秀蓮另外提到美國前總統羅斯福和副總統杜魯門的例子，表示羅斯福任內不喜歡杜魯門，杜魯門都不知道羅斯福是怎麼指揮領導二戰的，後來羅斯福突然病故，讓杜魯門還以為日本很強大所以投原子彈，「若總統不能充分利用副總統智慧，這表示他沒信心，是國家之禍」，一番話似乎意有所指，引發現場笑聲。