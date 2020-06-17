陳其邁「畢典」要唱高雄人的歌 點名要請陳時中開金嗓

行政院長蘇貞昌今晚在圓山飯店邀集內閣首長聚餐，除歡迎新內閣，也送別副院長陳其邁。陳其邁會前受訪表示，有一些高雄的事將拜託各位首長幫忙，而餐會中蘇貞昌已點名要求唱歌，自己已有所準備，他自己副院長任期最後一天，也會趁此機會請衛福部長陳時中唱首歌。

內閣低調餐敘，部會首長大多未受訪；對於副院長的接任人選，蘇貞昌入場時微笑未回應；傳出將接任的經濟部長沈榮津受訪時則僅簡單回應「沒有」。

陳其邁受訪時表示已被點名要唱歌，但若要合唱，蘇貞昌唱歌是搖滾嘶吼，自己則走抒情路線，歌路比較廣，將會跟衛福部長陳時中、勞動部長許銘春的純情路線有所區隔，應該會唱一首屬於高雄人的歌，也會請陳時中唱首歌。

離職前，部會官員都來送別，陳其邁則說，今天也是利用這個機會，有一些高雄的事要請各位首長幫忙。