快訊

基本工資要調漲嗎？勞動部長這麼說

政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交、經濟新人上位 蔡政府終重用女性

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
蔡英文逐漸增加女性官員任用比例，但仍有很大改善空間。圖為新科駐美代表蕭美琴。（Photo by 黃譯萱／台灣醒報）
蔡英文逐漸增加女性官員任用比例，但仍有很大改善空間。圖為新科駐美代表蕭美琴。（Photo by 黃譯萱／台灣醒報）

蔡政府女力崛起？總統府16日深夜正式任命前立委蕭美琴為駐美代表，加上經濟部次長王美花盛傳將接任部長、楊翠就任促轉會主委，女力似乎開始在蔡政府漸漸出頭。2020年蔡政府甫上任提出的內閣名單中，因有95%是男性曾引發爭議。其實早在2016年蔡英文就曾因女性閣員比例過低在壓力下承諾檢討，如今總算稍有「改善」。

女權開倒車？

2016年，蔡英文首次就任時，就曾因女性閣員比例過低承諾檢討，今年蔡政府甫上任提出的內閣名單，有95%是男性也引發爭議。如今新內閣名單在文化部長鄭麗君、國發會主委陳美伶都不續任下，內閣42位官員內竟只剩2位女性，引發外界痛批女權倒退。

在野黨也紛紛批評，過去在陳水扁、馬英九政府任內，女性官員的比例大約都有20%左右，馬英九任內甚至一度逼近25%，可是身為台灣第1位女性總統的蔡英文，內閣官員卻僅有5%，之前的林全內閣就已經夠少了，現在蘇貞昌內閣女性甚至幾乎絕跡。

須重用更多女性

不過以目前的人事任命來看，蔡英文政府也逐漸提升政府內女性官員的比例。首先立法院6月初通過促轉會主委楊翠的任命案，接著在16日深夜，總統府發布命令，由蕭美琴擔任駐美代表。另外，由於行政院副院長陳其邁將辭職參選高雄市長補選，副閣揆位置據傳由經濟部長沈榮津接任，原本的次長王美花也很可能升任部長。

此外，已掛冠求去的鄭麗君，也有可能再度出馬擔任要職。雖然如此，女性官員的比例仍然太少，比起世界其他國家亦然。或許因為疫情緣故，政府任命官員希望以現任為主，方便上手，但身為台灣首位女性總統的小英，也應該著手任命半數女性官員，以促進男女實質平權。

【更多精采內容，詳見

內閣 蔡英文 蕭美琴 王美花

延伸閱讀

影／蕭美琴駐美挑戰大 陳以信盼TIFA復談、簽署台美FTA

從花蓮到雙橡園 蕭美琴再扛幫蔡英文寫歷史的考驗

沈榮津副閣揆、王美花扶正 工商界樂見「財經鐵三角」

經長王美花呼聲高 硬實力肯定不是「誤闖叢林小白兔」

相關新聞

【重磅快評】林飛帆擔心蔣萬安 韓流陰影揮之不去？

日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台地址惹議，由於行政院副院長陳其邁曾建議前總統馬英九辦釣魚台釣魚大賽來顧主權，於是國民黨...

韓國瑜63歲生日 今在雲林請昔日小內閣團隊聚餐

前高雄市長韓國瑜今天過63歲生日，他今天在雲林宴請昔日小內閣團隊吃飯，妻子李佳芬陪同，包含前副市長李四川等人都出席，場面...

蘇貞昌設宴歡送陳其邁 副閣揆最快19日宣布

行政院副院長陳其邁請辭投入高雄市長補選，行政院長蘇貞昌今天晚間宴請520上任的新閣員，也歡送即將卸任的陳其邁；至於接任政...

小明何時能返台？ 陸委會：相關方案跨部會討論中

無我國國籍的陸配子女「小明們」迄今無法返台，今日下午小明們的父母前往疫情指揮中心與行政院下跪陳情。陸委會晚間以書面形式回...

影／陳其邁合體林佳龍唱回鄉的我 偕陳時中唱針線情

行政院長蘇貞昌今晚六點在圓山飯店邀集內閣首長聚餐，除歡迎新內閣，也送別副院長陳其邁。餐敘一個多小時後，行政院發言人丁怡銘...

行政院擬放寬刑事補償範圍 政委：進步立法

行政院會明將討論刑事補償法修正草案，放寬刑事補償的適用範圍。政委羅秉成受訪表示，現行被冤枉的被告若沒被執行刑期或沒被羈押...

田中鎮長洪麗娜違法兼職 監察院通過彈劾

監察院今天表示，彰化縣田中鎮長洪麗娜身負公職卻兼任乾德宮代表人職務，違反公務員服務法未經許可不得兼職之相關規定，監察院在...

外交、經濟新人上位 蔡政府終重用女性

蔡政府女力崛起？總統府16日深夜正式任命前立委蕭美琴為駐美代表，加上經濟部次長王美花盛傳將接任部長、楊翠就任促轉會主委，女力似乎開始在蔡政府漸漸出頭。2020年蔡政府甫上任提出的內閣名單中，因有95%是男性曾引發爭議。其實早在2016年蔡英文就曾因女性閣員比例過低在壓力下承諾檢討，如今總算稍有「改善」。

快評／小明父母大熱天下跪 待冷氣房官員聽到了嗎？

政府至今仍未開放小明們返台，這讓小明的父母今日到疫情指揮中心與行政院前向政府下跪，希望能讓他們的小孩回家，讓家人能夠團聚...

蘇貞昌宴請新閣員 歡送陳其邁

行政院長蘇貞昌今天在圓山飯店宴請520上任的新閣員，並歡送請辭投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁，面對媒體詢問接任副院...

談金與正炸毀聯絡辦公室 呂秀蓮：她在撒嬌博取注意

北韓勞動黨第一副部長金與正將南北韓聯絡辦公室炸毀，前副總統呂秀蓮今天說，她覺得金與正這麼做是在撒嬌，為的是換取大家的重視...

陳其邁出席行政院餐敘：要唱一首屬於高雄人的歌

行政院副院長陳其邁今日宣布辭職，並宣布投入高雄市長補選。行政院今（17）日晚間於圓山大飯店餐敘，邀請各部會首長與陳其邁等...

熱門新聞

首位女性！蔡總統任命 蕭美琴出任駐美代表

6月22日起短期商務人士入境 這些國家可縮短居家檢疫

境外生返台 7600名陸生確定不在第一批入境名單

韓國瑜63歲生日 今在雲林請昔日小內閣團隊聚餐

疫情防控升級…北京取消多架航班 封鎖多條高速公路

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。