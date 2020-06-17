外交、經濟新人上位 蔡政府終重用女性

蔡政府女力崛起？總統府16日深夜正式任命前立委蕭美琴為駐美代表，加上經濟部次長王美花盛傳將接任部長、楊翠就任促轉會主委，女力似乎開始在蔡政府漸漸出頭。2020年蔡政府甫上任提出的內閣名單中，因有95%是男性曾引發爭議。其實早在2016年蔡英文就曾因女性閣員比例過低在壓力下承諾檢討，如今總算稍有「改善」。

女權開倒車？

2016年，蔡英文首次就任時，就曾因女性閣員比例過低承諾檢討，今年蔡政府甫上任提出的內閣名單，有95%是男性也引發爭議。如今新內閣名單在文化部長鄭麗君、國發會主委陳美伶都不續任下，內閣42位官員內竟只剩2位女性，引發外界痛批女權倒退。

在野黨也紛紛批評，過去在陳水扁、馬英九政府任內，女性官員的比例大約都有20%左右，馬英九任內甚至一度逼近25%，可是身為台灣第1位女性總統的蔡英文，內閣官員卻僅有5%，之前的林全內閣就已經夠少了，現在蘇貞昌內閣女性甚至幾乎絕跡。

須重用更多女性

不過以目前的人事任命來看，蔡英文政府也逐漸提升政府內女性官員的比例。首先立法院6月初通過促轉會主委楊翠的任命案，接著在16日深夜，總統府發布命令，由蕭美琴擔任駐美代表。另外，由於行政院副院長陳其邁將辭職參選高雄市長補選，副閣揆位置據傳由經濟部長沈榮津接任，原本的次長王美花也很可能升任部長。

此外，已掛冠求去的鄭麗君，也有可能再度出馬擔任要職。雖然如此，女性官員的比例仍然太少，比起世界其他國家亦然。或許因為疫情緣故，政府任命官員希望以現任為主，方便上手，但身為台灣首位女性總統的小英，也應該著手任命半數女性官員，以促進男女實質平權。

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