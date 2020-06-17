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籲蔡總統團結朝野 江宜樺：應展現高度讓大家信任她

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡政府兩岸與外交政策採聯美抗中，引發國內不同看法。行政院前院長江宜樺今呼籲，台灣國家領導人最大使命是確保國家安全與人民幸福，要想辦法以總統之尊的高度團結國內不同黨派、政治立場的人，讓大家都可這個總統有足夠信任。記者周志豪／攝影
蔡政府兩岸與外交政策採聯美抗中，引發國內不同看法。行政院前院長江宜樺今呼籲，台灣國家領導人最大使命是確保國家安全與人民幸福，要想辦法以總統之尊的高度團結國內不同黨派、政治立場的人，讓大家都可這個總統有足夠信任。記者周志豪／攝影

蔡政府兩岸與外交政策採聯美抗中，引發國內不同看法。行政院前院長江宜樺今呼籲，台灣國家領導人最大使命是確保國家安全與人民幸福，要想辦法以總統之尊的高度團結國內不同黨派、政治立場的人，讓大家都可這個總統有足夠信任。

江宜樺表示，國家領導人在整個世界局勢，採取的是像現在聯美抗中，或是馬政府時期的親美和中，幾個觀念差別可能就決定外交與兩岸政策手段不同，對內外也會有不同後果。

江宜樺提醒，如果政府把中國大陸當成主要敵人，領導人在國內就會把政敵定位為對方的同路人，而採取一些不符合自由民主的做法，這樣國內政治就會影響到外交關係或國安問題，造成複雜的連動。

江宜樺下午出席「強權者的道德」新書座談會，引書中概念表示，台灣領導人處理像兩岸關係這麼重要的國安議題，訴諸軍事武力成分，與保留透過外交協商談判達成目標空間的這種平衡，可能比美國發動轟炸令時的意義更為重大。

江宜樺 國安 行政院

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