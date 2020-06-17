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韓國瑜今63歲生日 許下這3個願望
今天是高雄市前市長韓國瑜63歲生日，韓國瑜今在臉書發文說，生日就是母難日，尤其生了一個像他這樣的兒子（最近又失業了），最重要的生日祝福是要祝福母親身康體健。另韓也許下3個願望，世界重拾清平、你我身體強健及人人心存正念、幸福快樂長相伴。
韓國瑜在臉書上說，當年歲漸長，生日蛋糕不過是一盤卡路里和膽固醇。真正能甜進心裡的還是遠朋近友、手足親人、結髮牽手、膝下兒女與高堂父母。
韓說，人道生日就是母難日，「老母一百歲，常念八十兒」。尤其生了一個像他這樣的兒子（最近又失業了），「我媽絕對是養兒一百歲、長憂九十九的代表。所以，最重要的生日祝福是要祝福我的母親，身康體健，繼續煩惱發愁我這個兒子到一百五十歲。」
除了生日祝福，韓說，他也不免俗地許下3個願望：一願世界重拾清平、二願你我身體強健、三願人人心存正念、幸福快樂長相伴。
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