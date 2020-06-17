蘇起談兩岸：蔡習難雙贏 將來就是誰丟掉台灣的問題

蔡政府上台後兩岸關係急凍，國安會前秘書長蘇起批評，蔡英文總統與大陸國家主席習近平當前情形已絕對不可能雙贏，誰贏另一人就輸；而不管誰輸誰贏，台灣都輸了，因為台灣沒辦法決定自己的前途，將來就是「誰丟掉台灣」的問題。

談到台灣總統民選以來4位總統對美中關係表現，蘇起說，前總統李登輝任期以1996年為分界，前半部做得很好，是台灣黃金時期，可惜虎頭蛇尾，之後成民主國家獨裁者，戒急用忍、兩國論說做就做，埋下台灣社會分裂與對外衝突種子。

至於前總統陳水扁任內的台灣與美中關係，蘇起說，扁把美中都得罪了，對外關係一事無成。

蘇起表示，前總統馬英九時代台灣與美中都交好，外交成績高，國際參與成績可列一長串，但問題卻出在內部，馬政府沒有把外部成績內部宣傳，結果一句買辦文化就把馬政府推動兩岸關係努力否決，外交表現不值錢，贏了外部輸了內部。

至於蔡政府美中關係，蘇起說，蔡總統與美國交好、另一國交惡，問題很大；而美國對台政策口惠而實不至，但綠營把口惠在國內發揮到極致，相較馬政府在外流血流汗國內卻無感；蔡什麼都沒做，內部卻造成最大宣傳效果，輸外部贏內部。