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江啟臣盼重啟協商 黨產會：應先了解黨產歷史過程

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨主席宣示願與黨產會重啟協商，黨產會則建議江啟臣應先詳為了解國民黨取得龐大黨產的歷史過程。本報資料照片
國民黨主席宣示願與黨產會重啟協商，黨產會則建議江啟臣應先詳為了解國民黨取得龐大黨產的歷史過程。本報資料照片

國民黨主席江啟臣下午在中常會再次宣示黨產歸零的決心，並具體建議與黨產會重啟協商。行政院黨產會表示，該會甫成立之初即曾與國民黨協商黨產處理，惜未能達成共識，江啟臣主席願重啟協商，黨產會正面看待。

黨產會建議，在正式重啟協商前，江啟臣應詳為了解國民黨取得龐大黨產的歷史過程，才能避免陷入處理不當黨產就是清算鬥爭的政治對抗迷思，唯有回歸真相，和解才會有堅實的基礎。

江啟臣宣示，將依照第十九次全國代表大會決議的精神，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或是其他公益單位，期待達到兼具黨產會收歸國有的目的，也符合捐做公益的精神，甚至減緩公務人員、勞工退休基金破產在即的困境。

黨產會表示，該會成立迄今，歷次許可中國國民黨動支約10億元資產用於支付黨工薪水、資遣費、應繳之稅金及罰鍰等用途，惟國民黨從未向該會申請捐贈黨產作公益用途。

黨產會表示，江啟臣「剩餘黨產捐作公益」之主張，該會予以尊重，但亦必須重申政黨及其附隨組織不當取得財產收歸國有後之使用方式，應依據促進轉型正義條例第七條規定，由政府成立特種基金用於推動轉型正義、人權教育、長照、社會福利政策及轉型正義相關文化事務用途。

黨產會 江啟臣 國民黨

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江啟臣盼與黨產會重啟協商 黨產歸零做公益

江啟臣宣示黨產歸零決心 建議與黨產會重啟協商

國民黨中常會 江啟臣宣示黨產歸零的決心

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