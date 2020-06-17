蘇起：九二共識是好東西 國民黨沒有要拋棄

國民黨2020大選大敗，以九二共識為架構的兩岸論述被視為原因之一，改革委員會周五將提新論述，外傳九二共識將成為歷史事實。九二共識命名者、改革委員會成員蘇起今表示，國民黨沒有要拋棄九二共識，相關說法是外界誤傳。

蘇起說，九二共識很重要，不能廢除、擱置、凍結、拋棄，但國民黨可以加上其他的東西；九二共識不是唯一的支柱，還可以有很多其他的想法，但改革委員會真正結論由黨主席江啟臣宣布。

蘇起認為，九二共識實際上是同時可以跟美國來往、同時也可以跟大陸來往，有九二共識才會有兩岸之間這麼多的來往，甚至美國前總統小布希、大陸前國家主席胡錦濤都公開肯定九二共識，沒有九二共識之後就很麻煩。

蘇起表示，九二共識是好東西，九二共識當年就是扮演一個橋梁的角色，民進黨做為一個政黨，有立場來不喜歡九二共識，但民進黨一直沒有提出一個新的論述，「我不要九二共識，那我要什麼？」所以他跟大陸就沒有橋梁。

蘇起批評，民進黨不要九二共識這座橋梁，要另搭一座也可以，民進黨始終沒有告訴老百姓應該怎麼搭另一座橋，這是民進黨現在對不起台灣老百姓的地方。

蘇起認為，民進黨反對九二共識最重要原因是因為他是國民黨的東西，是因人廢事，最後事都廢掉了，所以兩岸到現在為止都沒有辦法來往，台灣現在危險的處境多少都跟這個有關。

近來九二共識被與一國兩制連結，也是引發國人對九二共識觀感惡化主因。蘇起說，實際上九二共識可以做中華民國的解釋，也可以做很多別的解釋，但蔡英文把它跟一國兩制來解釋，這個做法是不對的，九二共識一直都被汙名化。

蘇起表示，九二共識與一國兩制連結在一起，不是大陸國家主席習近平連結的，是蔡英文總統連結的，國民黨新論述把誤會解釋清楚，但細節還不方便透露。