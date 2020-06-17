快訊

不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陳其邁進化2.0？鄭麗文：他去整型嗎？

聯合報 / 記者林雍琁徐宇威賴韻如／台北即時報導
國民黨立委鄭麗文今天（17日）受訪回應「陳其邁2.0」說法。記者林雍琁、徐宇威／攝影
國民黨立委鄭麗文今天（17日）受訪回應「陳其邁2.0」說法。記者林雍琁、徐宇威／攝影

行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，基隆市長林右昌表示，陳其邁上次敗選之後的檢討，和深切的自我反省，他覺得已經是「陳其邁2.0」，和過去的陳其邁是不一樣了，和上次跟韓國瑜選舉時不可同日而語。國民黨立委鄭麗文今天（17日）受訪時被問到此事，反問「陳其邁是去整型了嗎，不然為什麼不一樣，爸爸不是都一樣嗎？」

鄭麗文表示，不了解「陳其邁2.0」的意思是什麼，她質疑，林右昌難道是說「陳其邁1.0」不適合當高雄市長，2.0才可以當嗎？「我看不出來有什麼差別，也聽不懂啦。」

鄭麗文近一步表示，對國民黨而言，希望能盡早找到戰將，雖然局勢對國民黨非常不利，但希望越挫越勇，團結高雄藍軍全力以赴，並提醒高雄市民應該要理性，為了高雄市未來發展，選出真正適合高雄人的市長。

陳其邁 高雄市 鄭麗文

延伸閱讀

陳其邁祝韓國瑜生日快樂 以後有更好的發展都祝福

「回鄉的我要跟高雄一起打拚」 陳其邁宣布投入參選

蔡英文毫無懸念徵召補選 陳其邁自爆在中常會哽咽了

陳其邁力拚王子復仇 對手是自己

相關新聞

影／傳副閣揆內定沈榮津 藍委暗酸蘇貞昌容不下陳時中

行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，副閣揆預計由經濟部長沈榮津接任，國民黨立委鄭麗文今天（17日）受訪時...

蕭美琴將任駐美代表 AIT祝賀：肯定這項人事派令

國安會諮詢委員蕭美琴將出任我國駐美代表，美國在台協會（AIT）今天表示祝賀，肯定這項人事派令，「我們也有信心美台友誼在蕭...

蘇巧慧讚防疫有成選雙北強棒 陳時中：聲量降了別想多

民進黨立委蘇巧慧今天說，指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中防疫有成，是選2022年雙北市強棒，更說她會第一個當陳的助選員，...

蘇起談兩岸：蔡習難雙贏 將來就是誰丟掉台灣的問題

蔡政府上台後兩岸關係急凍，國安會前秘書長蘇起批評，蔡英文總統與大陸國家主席習近平當前情形已絕對不可能雙贏，誰贏另一人就輸...

影／蕭美琴駐美挑戰大 陳以信盼TIFA復談、簽署台美FTA

總統蔡英文拍板民進黨前立委蕭美琴出任駐美代表，朝野立委並沒有太大的反彈聲浪，由於蕭美琴熟悉對美事務與國際政經情勢，加上與...

江啟臣盼重啟協商 黨產會：應先了解黨產歷史過程

國民黨主席江啟臣下午在中常會再次宣示黨產歸零的決心，並具體建議與黨產會重啟協商。行政院黨產會表示，該會甫成立之初即曾與國...

蘇起：九二共識是好東西 國民黨沒有要拋棄

國民黨2020大選大敗，以九二共識為架構的兩岸論述被視為原因之一，改革委員會周五將提新論述，外傳九二共識將成為歷史事實。...

蔡壁如促港澳條例排入臨時會 民進黨：已展開三項工作

香港將制定港版國安法，蔡英文總統指示陸委會研擬人道救援方案。民眾黨立委蔡壁如今天提及，台北市政府去年開設電話單一窗口，截...

影／陳其邁進化2.0？鄭麗文：他去整型嗎？

行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，基隆市長林右昌表示，陳其邁上次敗選之後的檢討，和深切的自我反省，他覺...

蔡政府親美抗中 蘇起：天天跟對岸扮鬼臉是思維有問題

蔡政府兩岸與外交政策傾美抗中，國安會前秘書長蘇起今天出席活動時提出警告，台美相處不能百分百把雞蛋放在美國，應學日韓兩國，...

江啟臣宣示黨產歸零決心 建議與黨產會重啟協商

國民黨主席江啟臣今在中常會宣示國民黨黨產歸零的決心。並且建議與黨產會重啟協商，依照國民黨第十九次全國代表大會決議的精神，...

不知總統要來九份 侯友宜：有無通知不重要

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨天和經濟部長沈榮津前往九份拚觀光，新北市長侯友宜說，他是昨天看了報紙才知道總統要去九份，對此...

熱門新聞

氣爆案不當運用民間捐款 監察院糾正高雄市政府

共機8天3度闖我西南空域 專家：疑共軍刻意展示武力

首位女性！蔡總統任命 蕭美琴出任駐美代表

6月22日起短期商務人士入境 這些國家可縮短居家檢疫

境外生返台 7600名陸生確定不在第一批入境名單

疫情防控升級…北京取消多架航班 封鎖多條高速公路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。