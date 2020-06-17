影／陳其邁進化2.0？鄭麗文：他去整型嗎？

行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，基隆市長林右昌表示，陳其邁上次敗選之後的檢討，和深切的自我反省，他覺得已經是「陳其邁2.0」，和過去的陳其邁是不一樣了，和上次跟韓國瑜選舉時不可同日而語。國民黨立委鄭麗文今天（17日）受訪時被問到此事，反問「陳其邁是去整型了嗎，不然為什麼不一樣，爸爸不是都一樣嗎？」

鄭麗文表示，不了解「陳其邁2.0」的意思是什麼，她質疑，林右昌難道是說「陳其邁1.0」不適合當高雄市長，2.0才可以當嗎？「我看不出來有什麼差別，也聽不懂啦。」

鄭麗文近一步表示，對國民黨而言，希望能盡早找到戰將，雖然局勢對國民黨非常不利，但希望越挫越勇，團結高雄藍軍全力以赴，並提醒高雄市民應該要理性，為了高雄市未來發展，選出真正適合高雄人的市長。