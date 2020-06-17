蔡政府親美抗中 蘇起：天天跟對岸扮鬼臉是思維有問題

蔡政府兩岸與外交政策傾美抗中，國安會前秘書長蘇起今天出席活動時提出警告，台美相處不能百分百把雞蛋放在美國，應學日韓兩國，跟美國交朋友，也不能完全不與大陸來往，甚至每天對他扮鬼臉，戳戳他，這都是政府思維有問題。

蘇起表示，人不能選擇自己的父母與出身地，也不能選擇自己的歷史與鄰居，只不過台灣可以不喜歡大陸，但必須要跟他打交道，兩岸飛機十分鐘到，飛彈五分鐘到，蔡政府卻要讓老百姓不能來往，「蔡政府的做法違反天性、反自然」。

蘇起說，「business is business」，大陸與旁邊5個國家都打架、吵架過，但還是打交道，就算現在中印打起來，中印還是開高層會議，只有台灣反自然，對台灣自己不好，沒有處理好與鄰居相處關係，最後台灣下一代會愈來愈窮。

對於蔡政府親美的外交政策，蘇起分析，總統應該團結國家，但美國總統川普信口開河、為所欲為，與軍方、情報界關係非常惡劣，這樣怎麼搞外交、打仗？川普還把美國按照種族、城鄉、宗教、政黨分裂，美國現在情況處在最壞的時代。

蘇起表示，他沒有說不要信任川普，對台灣整體利益，美國再爛都要打交道，只是要分清楚輕重緩急，只是不要百分百相信，政治人物要有智慧；川普只有情緒沒有策略，反中一個人反，沒有把朋友當朋友，大陸希望川普連任也是政治現實。