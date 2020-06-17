影／傳副閣揆內定沈榮津 藍委暗酸蘇貞昌容不下陳時中

行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，副閣揆預計由經濟部長沈榮津接任，國民黨立委鄭麗文今天（17日）受訪時酸說，衛福部長陳時中「功高震主」，行政院長蘇貞昌身邊容不下一個光環比他高的人，而會聽話、迎合蘇貞昌的沈榮津果然最後高升。

鄭麗文表示，隱隱約約大家應該都有感覺，這幾個月來蘇貞昌不時會「逆時中」，關鍵就在蘇貞昌，事實證明陳時中「功高震主」， 蘇貞昌容不下身邊一個光環比他高、支持度比他高的人，這其實是非常可惜，即便陳時中在政策上犯了大錯，但真正的原因也不是因為政策失誤，而是沈榮津這個人相對來講，長期非常聽話、配合、迎合上意，果然最後由「乖乖牌」勝出。

鄭麗文說，這某種程度也說明了台灣這幾個月來，紓困振興為什麼一塌糊塗，因為經濟部長的心思完全沒放在苦民所苦，他一心一意想的就是怎麼迎合蘇貞昌，對於蘇貞昌荒腔走板的政策，他也不敢說實話，在紓困振興如此一塌糊塗的時候，他還高升了，這唯一的邏輯，就是蘇貞昌覺得有沈榮津在旁邊比較舒服。