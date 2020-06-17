蘇巧慧讚防疫有成選雙北強棒 陳時中：聲量降了別想多

民進黨立委蘇巧慧今天說，指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中防疫有成，是選2022年雙北市強棒，更說她會第一個當陳的助選員，但陳時中在今天下午指揮中心記者會表示，現在聲量也降下來了，大家不要想太多事情。

陳時中說，防疫看似簡單幾句話，但其實很難，要監視很多計畫，來繼續下一步開放，涉外有很多事物，如外交公務來台居家檢疫時程是否可縮短，友邦入境是否什麼辦法更有效、無障礙，更反問在場媒體「你是否會覺得我現在很忙？」

另外，行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，副閣揆預計由經濟部長沈榮津接任，國民黨立委鄭麗文認為，應由陳時中接任行政院副院長，對此，陳時中只說，「我們都是以院的相關分派為主」，鄭是立委、不是院長，所以她就不評論這事情。