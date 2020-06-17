不知總統要來九份 侯友宜：有無通知不重要

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨天和經濟部長沈榮津前往九份拚觀光，新北市長侯友宜說，他是昨天看了報紙才知道總統要去九份，對此，新北市議員張志豪批新北市新聞局「毫無功用」、「輿情系統乾脆廢掉」，侯友宜今天受訪表示，有沒有通知不重要，重要是中央、地方並肩作戰好好做事，絕對可以把振興經濟做好。

侯友宜今天下午出席「新北市政府與佛教慈濟慈善基金會簽定合作備忘錄」，侯友宜表示，他謝謝總統、院長及中央官員到新北，帶動市民經濟、振興觀光旅遊，很歡迎來幫助新北，至於要不要通知地主他都尊重，只要大家並肩作戰、全力以赴好好做事，絕對可以把振興經濟做好。

被問及總統到九份卻沒被通知，是否覺得冤枉？「有沒有通知都不重要」，侯友宜表示，就像總統說的，她考量市長很忙無法過來，侯友宜也再次強調，大家各自分工合作、上下一心才是最重要，只要在自己的崗位上把工作做好，攜手讓市民更好，才是大家最關心的事情。