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小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

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「小明」逾半年無法返台 爸媽指揮中心前揮淚陳情

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
郭媽媽一度下跪哭喊，希望政府讓女兒返台。記者楊雅棠／攝影
郭媽媽一度下跪哭喊，希望政府讓女兒返台。記者楊雅棠／攝影

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，從6月7日開始境內已經解禁，然而滯留在中國大陸的「小明」至今仍無法返台。今天台灣滯陸孩童父母自救會30多位成員到疫情指揮中心陳情，希望政府除了優異的防疫表現外，不要忽略還有一群被遺忘的台灣未成年子女，至今遲遲無法返台，不僅無法與家人團聚，就學權也被剝奪，甚至學籍被取消。希望政府「高抬貴手」，讓孩子盡快回家。

陸配郭媽媽跪在地上哭喊「讓我的女兒回家吧」！郭媽媽陳情說，前夫因意外身故，改嫁後女兒從三歲半就跟著改嫁到台灣，拿著專案拘留身分，一路讀書到國三。今年過年隨媽媽回海南島探望外公外婆，原本2月7日跟媽媽一起返台時，卻在抵達國門時遭到阻擋，直接遣返。

由於孩子一直都在台灣生活，且無大陸學籍，因此這半年學業完全荒廢，且無法參加會考。而郭媽媽本身也罹患乳癌第三期，她哭說，女兒不在身邊，讓他天天以淚洗面，病情更加惡化。

陳爸爸則是長期在中國經商，娶妻生子後，等到孩子小學畢業於去年七月舉家返台。但因為小孩超過12歲，就算是台灣人的孩子，也必須以專案居留身分待滿兩年，才能轉為台灣戶籍，從而持有中華民國身分證。這次剛好過年一起到中國大陸探親，兒子卻因為身分問題無法一起返台。

陳爸爸說，已大半年沒見到兒子，雖然可以視訊，還是非常想念。且兒子已經半年沒有上學，非常想念同學和家裡寵物，但只能視訊和家裡寵物對話，表達思念之情。他無奈表示，政府對許多沒有血緣的境外人士都放寬限制了，但有血緣關係的親人卻被阻擋在外。

自救會父母今天表示，「團聚權是基本人權」，希望政府在疫情趨緩，對國際逐漸解封之際，能基於未成年兒童福利與人權、親情、家庭、人道等因素考量，重視被忽視的「小明們」。

滯陸孩童父母自救會30多位成員到疫情指揮中心陳情。記者楊雅棠／攝影
滯陸孩童父母自救會30多位成員到疫情指揮中心陳情。記者楊雅棠／攝影

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