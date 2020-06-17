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英國研究類固醇可治新冠重症 張上淳：不建議普遍使用

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／即時報導
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳(左二)不建議普遍使用類固醇作新冠肺炎治療。記者陳婕翎／攝影
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳(左二)不建議普遍使用類固醇作新冠肺炎治療。記者陳婕翎／攝影

英國研究團隊16日發布臨床實驗結果，指治療關節炎等多種疾病炎症的類固醇地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS），可拯救新冠肺炎重症者的性命，降低使用呼吸器病人將近1/3死亡率，需供氧患者的死亡率也降低1/5，但中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳卻不建議普遍使用類固醇作治療。

張上淳解釋，實際上，國內有些新冠肺炎個案臨床判斷需要時，確實有在注意安全性為前題下使用類固醇，但仍然跟17年前的SARS疫情之下普遍使用類固醇不同。

張上淳強調，如果新冠肺炎重症出現嚴重免疫風暴，以適當劑量、長短控制下使用類固醇可控制免疫反應。另外，該報告是英國臨床試驗結果，但這是第一次看到相關結論，可能我國專家小組需要再研判，評估是否需調整國內新冠肺炎治療指引。

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