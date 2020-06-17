宣傳費跟前朝比九牛一毛？游淑慧酸黃珊珊「柯文哲上身」

台北市政府2018年用1580萬元預算請「國家地理頻道」拍廣告宣傳「台北大縱走」，這筆預算動用「救命錢」二備金800萬元，引發爭議。但台北市副市長黃珊珊今天表示，以她過去是議員的角度看，柯文哲這5年宣傳預算，較前市長郝龍斌、馬英九任內算是九牛一毛，前朝行銷預算才是天文數字。對此，台北市議員游淑慧受訪反酸黃珊珊是柯文哲上身，遇到什麼事都把前朝市長拿來消費。

游淑慧說，黃珊珊可能不知道這影片是柯文哲直接指示要拍的，所有預算科目和宣傳都沒有相關，刻意藏在大地工程處下，大膽到工程管理費都可以挪用拍國際宣傳影片，她質疑，為何錢可以到處藏，她懷疑還藏了多少。

至於黃珊珊，游淑慧說，她應該解釋宣傳的效益、合理性，不是像柯文哲上身一樣賴皮，遇到什麼事都把前朝市長拿來消費，柯文哲執政5年了，也該長大了，黃珊珊的說法也沒有正當性，好像以前不是市議員，沒有審過馬英九、郝龍斌前市長的預算。

游淑慧建議，乾脆大膽一點，把過去21年來市府花在宣傳行銷的預算，全部統整一遍，包括市長在廣告中置入的秒數，保證前兩任市長和柯文哲比才是九牛一毛，起碼前二任不像柯文哲連爸爸、媽媽、太太都在市政影片中。

游淑慧指出，柯文哲第一任四年的總歲出，比郝龍斌第一任多了400億，大家去把歲出加加看就知道，沒有人去質疑市府把錢花在該花的地方，但不要用惱羞成怒的方式來消費前市長 。

游淑慧表示，過去市府也拍過宣導影片，但第一，不會藏，尤其不會藏在大地工程處這種水土保持的單位，第二，大部分是因應舉辦大型活動，包括聽奧、花博、世大運，其他也一定老老實實放在觀傳局，不是像柯文哲天外飛來一筆，用救急和工程管理費。