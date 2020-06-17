從花蓮到雙橡園 蕭美琴再扛幫蔡英文寫歷史的考驗

曾被蔡英文總統公開稱讚是「民進黨的寶貝和資產」，也曾替民進黨攻破花蓮，這個長期屬於國民黨的鐵票區的國安會諮詢委員蕭美琴，即將成為雙橡園的首位女性主人。蔡總統在第二任期，賦予蕭美琴繼續深化台美關係的重任，如何讓「川蔡通話」能更進一步，助蔡總統寫下歷史，或許會是蕭美琴最重要的考驗。

蕭美琴父親是台灣人、母親是美國人，在日本神戶出生，高中赴美求學時就對政治有極高興趣，大學時積極參與海外反對陣營運動，萌生從政念頭，第一份工作擔任民進黨駐美代表處執行長，後來回台灣，先擔任民進黨國際事務部副主任後再擔任主任，2000年陳水扁當選總統，因為蕭美琴參與輔選，因此選後進入總統府擔任總統府顧問。

蔡英文2008年接任民進黨黨主席，邀請蕭美琴擔任特助，兩人因為都喜歡動物建立交情，蔡總統現在養的貓「蔡想想」就是蕭美琴2012年到花蓮勘災時帶回家的流浪貓。2010年，蕭美琴因為蔡總統的一句話投入花蓮立委補選，雖然後來沒有選上，但已在藍營鐵票區打了漂亮一仗，讓蔡英文驕傲地說「我不會為花蓮哭泣」；2016更以53.77%的得票率在花蓮當選立委，得票數更為民進黨首次在花蓮縣過半。

民進黨自創黨以來，始終較缺乏專精國際局勢與外交方面的人才，因此在外交特別是對美事務上相當倚重蕭美琴，蕭美琴的英文能力無庸置疑，更難得的是她長期關心民主運動，讓她非常了解民進黨的慣用語，過去在黨主席接見外賓的場合，通常都是由她擔任翻譯，對於民進黨常用的專有名詞例如「強本西進」，她都能毫無困難的即席口譯。

另外，當年邱義仁擔任駐美代表赴任時由蕭美琴陪同，陳水扁當選總統前訪美時蕭美琴也參與若干拜會行程，蔡英文2011年參選總統時訪問美國，行程中會晤美方重要官員和智庫學者，主要都是由蕭美琴居中聯繫。年初，賴清德以副總統黨選人身分訪問華府，蕭美琴全程陪同協助，就已經嗅到，蕭將在台美外交工作上被委以重任。

由於蕭美琴和蔡英文互動極佳，蕭美琴被視為可以「直達天聽」，因此由蕭美琴擔任駐美被認為對台美關係是正面訊息，蕭美琴在華府的人脈和經驗都可為雙邊關係加分不少，蔡政府極力拓展對美關係，尤其蔡總統曾表明，「不排除有機會跟川普總統本人能夠再次通電話」，蕭美琴是否能幫蔡總統寫下歷史，令人有更多的期待。