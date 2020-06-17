小明想回台 陳時中：需觀察北京疫情變化才進一步討論

隨著疫情趨緩，但滯留在大陸的「小明們」至今仍無法返台上學。「小明」家長組成的台灣滯陸孩童父母自救會昨表示，卅名自救會成員今天下午將赴疫情指揮中心和行政院，但指揮中心指揮官陳時中今表示，不管是開放「小明」或陸生入境，都要觀察北京疫情變化，才有辦法作進一步討論。

北京16日深夜，把防控疫情提升至二級後，十多條高速公路雙向封閉，浙江、河北新增本土確診病例都和北京新發地有關。針對台灣對北京疫情管制會不會比照對武漢或湖北，返台被註記或採包機模式。陳時中表示，目前暫時沒有包機計畫。

北京疫情近六天增加100例，傳說病毒株源於歐洲，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前美京疫情現狀，我國除持續與北京疾病管控中心聯繫，也會透過各媒體收集情資，目前個案多與新發市場相關。

陸方起初採檢，發現鮭魚沾板上、環境也有核酸陽性結果，張上淳認為，可能是已有很多人陽性造成環境污染，或是魚本身表面受輸出國的人包裝、冷凍等造成汙染後輸入，解凍後影響器皿。但上述情況通常需一定程度的污染，才有可能發生。

近期是否有機會將原有兩岸四個航點增加至六個航點的貨運航班，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前指揮中心跟民航局都沒有提過六個載貨航點開放；陳時中補充，中國疫情還在發展中，但目前仍與跟其他國家地區入境檢疫方法一致，不會特地全機篩檢等。