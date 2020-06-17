陳其邁明在內閣最後一天 蘇貞昌今晚幫邀閣員聚餐

民進黨中常會今下午將處理高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召人選同意案，預計接受徵召的行政院副院長陳其邁已請辭獲准，明將是他在行政院最後一天，據悉，陳其邁今晚將與閣員在圓山聚餐，吃惜別宴。知情人士則表示，晚上就是院長蘇貞昌邀請閣員們共同吃個飯。

陳其邁將投入高雄市長補選，副院長一職外傳將由經濟部長沈榮津接任，經濟部次長王美花則將升任部長。不過，此人事異動，行政院發言人丁怡銘表示，副院長接任人選將等到陳其邁辭呈生效後，蘇貞昌才會派任新任副院長。

蘇貞昌今早已批准陳其邁辭呈，並批示「殊多幫忙，非常感謝。辭職照准，自6月19日生效。祝福前程，珍重，加油！」

據了解，陳其邁明天下班後，人就會直接回高雄，因此安排今晚與閣員聚餐惜別。知情人士則說，今晚是蘇貞昌在圓山飯店邀集內閣首長聚餐，現場不對外開放。