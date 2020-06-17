我國今無增加新冠肺炎病例 連續66天零本土確診

高雄市長韓國瑜解職後，政務官也跟著解職，罷韓團體之一的台灣基進今批，離職後自動退群，應該是職場交接的標準程序，但在韓國瑜及其任命的政務、機要人員，竟仍不願退出新聞局的媒體聯絡群組。前新聞局長鄭照新在臉書說，公務機在解職當日即繳回，帳號隨機早已不在身邊，不明就里亂槍打鳥，一個字「蠢」。

2020-06-17 14:08