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我國今無增加新冠肺炎病例 連續66天零本土確診
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，我國今天無增加新冠肺炎病例，連續66天零本土確診。其中445例確診，分別為354例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，434人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
全球累計817萬4808例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國217萬1323例、巴西92萬3189例、俄羅斯54萬5458例、印度34萬3091例及英國29萬8136例為多；病例中44萬1543例死亡，以美國11萬8454例、巴西4萬5241例、英國4萬1969例、義大利3萬4405例及法國2萬9547例為多。
指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。
返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
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