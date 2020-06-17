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罷韓團體指仍留市府群組 鄭照新駁：帳號隨機繳回

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前新聞局長鄭照新在臉書說，公務機在解職當日即繳回，帳號隨機早已不在身邊，不明就里亂槍打鳥。圖／聯合報系資料照片
前新聞局長鄭照新在臉書說，公務機在解職當日即繳回，帳號隨機早已不在身邊，不明就里亂槍打鳥。圖／聯合報系資料照片

高雄市韓國瑜解職後，政務官也跟著解職，罷韓團體之一的台灣基進今批，離職後自動退群，應該是職場交接的標準程序，但在韓國瑜及其任命的政務、機要人員，竟仍不願退出新聞局的媒體聯絡群組。前新聞局長鄭照新在臉書說，公務機在解職當日即繳回，帳號隨機早已不在身邊，不明就里亂槍打鳥，一個字「蠢」。

台灣基進在臉書說，韓國瑜及其任命的政務、機要人員遭到解職後，竟仍不願退出新聞局的媒體聯絡群組，有多麼戀棧權位。如韓國瑜的秘書及前新聞局長鄭照新等人仍在市府媒體聯絡群組，這些行為顯然違反公務倫理。

台灣基進批，畢竟，被市民否定而遭到解職的前官員，為何還有理由不退群，至今仍大剌剌地接收市府資訊？難道鄭照新口中的「做好交接」，就是「攏無離開」的意思？

不過鄭照新隨即在臉書回擊，指公務機解職當日即繳回，帳號隨機，早已不在身邊。不明就里亂槍打鳥，一個字「蠢」。誰像你們一樣沒有分寸、腦子有洞、給臉不要臉，有正氣的人不會害怕邪佞。

韓國瑜 鄭照新 台灣基進 罷韓 高雄市

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