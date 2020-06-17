韓國瑜今天生日臉書湧上萬留言 她貼這蛋糕祝福破千讚

高雄市前市長韓國瑜昨晚更新臉書封面，寫到「做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」，剛好今天是他63歲生日，支持者紛紛湧入，紛紛祝他生日快樂，迄今不到一天，已有近9萬人按讚，1.4萬則留言；更有人貼上寫有「台灣安全，人民有錢」的生日蛋糕，讓支持者追問「這蛋糕哪裡可以買？」

今天支持者湧入韓國瑜昨晚更新的封面照片下留言，寫下「韓總加油！永遠堅定支持您，攏無離開，我們一直都在」、「永遠支持您，大家沒離開」、「韓市長生日快樂」、「向韓市長致敬～感謝您盡心盡力為高雄的貢獻」、「等你發出穿雲箭時，肯定再相見」、「高雄最棒的市長，生日快樂」、「祝敬愛的韓總～生日快樂！」

有網友貼出一張蛋糕照片，寫下「祝福您生日快樂，身體健康！期待東山再起，我必相随」，照片上面是Q版韓國瑜與小柴犬，旁邊寫著韓競選2020年總統大選時的口號「台灣安全，人民有錢」；這張照片按讚數破千，網友們紛紛說「好可愛的蛋糕」、「看了心情就愉快起來了」、「一定會捨不得吃吧」，不少人則追問「這蛋糕哪裡可以買？」