【重磅快評】國安的經濟決策，將在顧立雄家作成？

因應陳其邁將接受民進黨徵召參選高雄市長補選，經濟部長沈榮津將接任行政院副院長，經濟部長遺缺則由經濟部次長王美花接任。今年520總統府國安團隊改組，王美花的夫婿、原金管會主委顧立雄才剛升任院長級的國安會秘書長一職，如今王美花也升官，民進黨和蔡政府對顧立雄夫妻可說是「榮寵倍至」。

當然，民進黨和綠營支持者對這對「夫妻檔」會有完全不同的說法，說自己就是「用人唯才」，所以才不避嫌，讓有能力又有表現的顧立雄、王美花兩個都擔任重要職務。但事實真的是這樣嗎？王美花在民進黨重新執政後，隨即從智慧財產局長高升為經濟部次長，再從經濟部次長扶正為部長。她也是第一個從智財局長升任的經濟部次長。

再看顧立雄的履歷就更有趣。本來是律師界的大老，轉戰官場從民進黨不分區立委起步，然後接任新成立的不當黨產會，雖對國民黨追殺上天下地，但與其律師背景倒還算符合；但擔任金管會主委時，卻是在完全沒有財金背景下出線；出任國安會秘書長，更跌破眾人眼鏡，是在沒有任何國安資歷下出掌國安會。從這對夫妻檔創造的「第一」來看，是民進黨用人唯才，還是用人唯親？

再從組織和體制上看。依據國安會組織法，國安會議當然出席、列席人員共有十二人，其中就包括國安會秘書長和經濟部長。如今國安會諮詢委員只剩下四人，其中並無專門在財經領域者，顯見蔡總統是準備把半路出家的顧立雄當「財經專業」的幕僚了。換句話說，未來在國安會議裡，若有涉及經濟相關問題的國安議題，最具決策影響力的就是顧立雄、王美花兩人，難不成總統府高層樂見將來的國安經濟決策，是在顧立雄和王美花的家中作成？

從民進黨重新執政以來，就把「夫妻檔」利益均霑發揮到極致。信手拈來，就有「東廠事件」裡的促轉會前主委張天欽和監察委員楊芳婉夫婦，大法官黃瑞明和民進黨前不分區立委尤美女夫婦，前陸委會副主委陳明祺和前國安會諮委陶儀芬夫婦。「現在進行式」的，除了顧立雄和王美花，則還有文化部長李永得和民進黨立委邱議瑩夫婦，以及民進黨台北市議員梁文傑和海派不分區立委林楚茵夫婦等。

而民眾記憶猶新的是，當年前總統馬英九的妻子周美青出任兆豐金慈善基金會執行長，曾引來綠營鋪天蓋地的抨擊。而那充其量只能算是個民間單位，而且周美青在兆豐金30多年，遠非上述的職位分配可比。但到了民進黨身上，更誇張的情況，就變成「用人唯才」。「不是不能做，是你不能做」，才是民進黨的本意吧。