監委糾正高雄「縣」府氣爆善款案？ 藍議員：瞠目結舌

高雄市議員陳麗娜今天表示，李月德等5位監委就高雄市氣爆善款使用糾正高雄市政府，另有田秋堇等9位監委提出不同意見，可是後者在新聞稿內用「高雄縣政府」，令人瞠目結舌，高雄縣市合併10年了。

監察委員李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、江綺雯等昨天發新聞稿，指高雄市政府處理731石化氣爆災害事件救災事宜，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且迄未釐清收受捐款之相對應收據等情，核均有疏失，監察院通過調查報告糾正高市府。監委蔡崇義、田秋堇、楊芳婉、高涌誠、趙永清、張武修、王幼玲、林盛豐、林雅鋒等9人也發新聞稿針對氣爆案律師費用之事提出不同意見。