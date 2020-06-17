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陸生不在第一批入境對象 指揮中心：最終決議未出爐

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
境外生何時能返台遙遙無期，日前境外生到教育部門口陳情，盼分批開放。圖／聯合報系資料照片
境外生何時能返台遙遙無期，日前境外生到教育部門口陳情，盼分批開放。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心今天下午預計宣布境外生入境相關事宜，但傳出陸生不在第一批入境對象，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，允許哪些國家的境外生可來台還在討論中，開放名單最終決議未出爐，目前擬以開放商務來台母國風險分級，評估境外生來台名單。

上周舉行最近一次境外生跨部會研議，陳宗彥解釋，境外生可否入境評估標準共兩種，首要條件是教育部防疫量能，境外生進入社區前，校方可否輔助境外生落實14天居家檢疫；另外，境外生所處國家疫情也需納入評估，擬由「極低風險國家」、「低風險國家」作為開放採考依據。

據了解，陸生確定不在第一批入境的名單上，主因為衛福部長陳時中認為北京出現防疫破口，即便有部會代表盼開放，最後仍未將陸生列入首批名單，外界也好奇陸生外，還有哪些國家的境外生被排除，對此，陳宗彥僅表示，一切都還未定案，一旦有結果會儘速公佈。

如今中國大陸北京疫情疑似升溫，「陸生」邊境政策持續滾動式評估，陳宗彥強調，「陸生」並不包含港澳生，但陸委會主委陳明通口中無我國國籍的陸配子女、「小明」們，由於持有的是中國國籍，若已就學為目的來台，則比照「陸生」身份辦理。

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