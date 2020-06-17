「爭取報效高雄服務市民機會」 蘇貞昌批准陳其邁辭呈

行政院副院長陳其邁請辭投入高雄市長補選，行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌院長已於今早批准陳其邁副院長辭呈，辭呈將於6月19日周五正式生效，陳其邁仍將參與明日的行政院院會。

丁怡銘表示，陳其邁在簽呈中述明「因為爭取報效故鄉服務市民機會，決定參與高雄市長補選，請准辭去行政院副院長職務。」除了在簽呈中表達對蘇貞昌的感謝，讓其過去一年多來獲益良多，也表示「對於能夠參與其中襄助院長，他深感榮幸。」

丁怡銘說，陳其邁也細數行政團隊政績，如上任即展開防治非洲豬瘟守護台灣豬產業，持續推動史上最有感減稅，因應中美貿易戰吸引台商回流外商加碼投資，嚴守財政紀律讓政府22年來首度歲入歲出打平，對抗新冠肺炎成功防疫保護國人為國際稱道等重要施政。

丁怡銘指出，蘇貞昌今早已批准陳其邁副院長辭呈，並批示「殊多幫忙，非常感謝。辭職照准，自6月19日生效。祝福前程，珍重，加油！」除表達祝福，也感謝陳一年多來對於防疫等各項政務的貢獻。