高市氣爆善款／藍批蔡系監委護菊 綠指馬系監委政治追殺

監察院昨天就高雄氣爆案糾正高雄市政府，高雄市政府強調市府做法無誤，且在監察院在珠寶公會捐款事項上沒有向市府調查相關事證與收據。高雄市議員陳麗娜和高雄市議會氣爆善款調查委員會今天上午開記者會反駁高雄市政府，批判「蔡系監委」忙為前市長陳菊辯護，6年前陳菊持珠寶公會所捐3204萬支票公開拍照，6年後市府卻查無此張支票，陳菊要站出來向全國人民交代。民進黨高雄市議員則批「馬系監委」對高雄市政治追殺。高雄市社會局表示會提供珠寶公會的捐款資料和收據給議會。

陳麗娜說，氣爆糾正案通過後，監委蔡崇義、田秋堇、楊芳婉、高涌誠、趙永清、張武修、王幼玲、林盛豐、林雅鋒等9位非調查委員提出不同意見，其中認為「善款基金會係以民間代表為主，政府功能在輔佐，因此基金會有自主使用之權，監察院實無主觀認為不當之必要。」這段話自我閹割監察權；依「731氣爆民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」第5條，氣爆委員會置委員17人至21人，召集人由市長指定副市長兼任，副召集人由社會局局長兼任，其他市府機關代表、專家學者、民間及受害代表也都是由高雄市政府聘派任。換句話說，當年所有善款委員都是由高雄市政府指派，所有善款使用計畫則是由高雄市政府提送委員會審查，這種「左手審右手」任誰看了都知道高市府必須承擔所有責任，「蔡系監委」竟說監察院沒有介入的必要，實令感慨監委風骨何在？

她說，9位監委之不同意見與後來市府發出的新聞稿雷同處甚高，令人懷疑是不是「一稿兩用」？若果真監察機關和被監察機關只因顏色相同，就跨「監察-被監察」關係而一鼻孔出氣，這置憲政體制於何地？現在就這樣，如果未來前高雄市長陳菊當了監察院長，監委還能有獨立辦案的空間嗎？

陳麗娜說，監委認為指定捐款3億餘元應確實專款專用，但觀光局辦理106年泰國市場推廣行銷計畫與推廣觀光之出國目的未盡相符，消防局赴日本考察、建置E化公務系統，以及文化局的「氣爆裝置藝術」設施維護費，都有把捐款挪為替代行政事務或業務費用之嫌，所以予以糾正；這些違失，市府應自省檢討，不應再強找理由、文過飾非。另代位求償是代理副市長王世芳當年的提倡，監委調查認為律師費能不能以善款支付有疑議，這些糾正見解都屬中肯，市府大力反擊，實無必要。

陳麗娜表示，6年前陳菊與台灣區珠寶工業同業公會共同拿一張面額為3204萬1910元的支票公開拍照，留下歷史鏡頭。監察院調查發現，這張合影的支票向彰化銀行查證後，票面金額只有9千餘元，提示人也不是珠寶公會，市府社會局向她說，珠寶公會分別以20張支票捐助，但她請教過珠寶公會，當年是有人拿支票，另有人拿現金、甚至外幣捐助，社會局提供給她的支票中，有兩張各為100萬元和200萬元是宗教團體捐的，珠寶公會相關人士說他們捐時沒有人用宗教團體捐；所以，珠寶公會的捐款，到現在兜不攏。此事關重大，也關係到未來監察院長的清譽，陳菊有必要向全國人民做明確的交代。

民進黨高雄市議員李柏毅、何權峰、高閔琳、簡煥宗在陳麗娜的記者會後，立即開記者會駁斥。

民進黨議員以「馬系監委」稱監察院調查高雄氣爆案的監委李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼和江綺雯，強調這些監委對高雄氣爆案糾正高雄市政府，是「政治追殺」，高雄氣爆善款委員會的設置、善款的運用，都有報由當時前總統馬英九主政的中央核備，其中有關消防局運用善款，其中有指定用途；面對監察院的糾正，市府相關人員都是依法行政的文官，市府提出說明，事屬當然，國民黨應適可而止。