綠委：政府資安供應商具中國背景 國防部國安局都採購

民進黨立委林俊憲控訴，政府資訊採購重要供應商Forinet具有中國背景，負責人與中共關係匪淺。包括國防部、國安局、調查局等敏感機關都採用其設備，將成為國家資安大漏洞，要求政府立即下架、禁購中國製有疑慮的資安產品。

林俊憲上午舉行記者會，他指出，資安公司Forinet主要產品是防火牆，雖然總部設在美國，董事會成員卻多為中國人，負責人謝青與中共官方更是關係良好。Forinet去年才因為將中國製產品重貼標籤偽裝美國製，銷售給美國軍方多個部門，遭美國司法部門開罰約新台幣1635萬元罰款。

林俊憲說，據他調查，政府部門這6年間，僅共同採購就向Forinet採購近5億元設備，還不包括專案招標部分。其中，國防部、國安會各採購約1000萬元，合計近50項設備，讓人憂慮是否有用於高度機密的場所。台灣多個敏感政府都採用Forinet的設備及軟體，會不會出現中國製偷渡入台的情形，這些設備就像特洛伊木馬，潛伏在政府機關，隨時可能引爆資安危機。林俊憲要求政府盡速調查國內使用狀況，並拿出魄力，如有疑慮應立即下架或禁購。

行政院資通安全處處長簡宏偉承諾，後續會研擬更具體的作法。簡宏偉表示，政府透過區隔與防護維護資安。嚴格把關共同供應契約，不允許貼牌等行為，也會排除陸製軟體；除清查各機關使用產品，也與國際保持密切聯繫，當國外發生資安事件、對針對性商品出現資安疑慮，我方也會接獲通知，若國內有機關使用相關產品，會要求不能與公務環境接壤，或者直接要求汰換。