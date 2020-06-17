被民進黨當總統大選假想敵？侯友宜：完全沒有這些想法

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人昨天造訪新北瑞芳九份，卻未知會市長侯友宜。侯今天表示，蔡總統帶頭振興新北經濟，不但歡迎，市府也會一起並肩作戰；對可能被民進黨當成2024總統大選假想敵，則表示「完全沒有這些想法」。

蔡總統和蘇貞昌昨天到九份視察觀光振興情況，事後表示侯友宜太忙所以未通知，媒體今天再度詢問侯的看法，以及有些政治評論者認為民進黨把侯視為假想敵的意見，

侯友宜說，他只謝謝大家關心新北市的觀光旅遊跟休閒，希望在後疫情時代能夠帶動觀光產業，不管總統、中央任何官員，甚至包括各縣市的首長以及官員們，到新北市來消費，帶動觀光休閒，振興庶民經濟的所有活動，他都非常的歡迎。

他說，對新北市民經濟起飛上一定有幫忙，不但歡迎，還會跟這些消費的好朋友們一起並肩作戰。他一切優先考量市民的最大福祉，做好市政，振興後疫情時期經濟，「完全沒有這些（假想敵）想法，我們好好的做事」。