總統府：蔡總統期勉蕭美琴深化台美關係

蔡英文總統已在昨天正式任命現任國家安全會議諮詢委員蕭美琴擔任我國駐美國代表。總統府發言人丁允恭上午表示，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔡總統也特別期勉蕭美琴，未來在既有的堅持基礎上持續深化台美兩國之間的關係，來為台灣的國家利益及區域的穩定繁榮來創造更多可能性。

丁允恭指出，蕭美琴長期致力於台灣對外關係及外交事務相關工作，擔任過四屆的立法委員，有十年以上的外交及國防委員會專業問政經驗，也曾擔任過亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席，對於國際局勢有深入了解，同時在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，也深獲國際事務以及外交圈的肯定與信賴，她的提名也迅速獲得美國政府的同意。

至於有關北韓16日炸毀開城工業園內兩韓聯絡辦公室大樓，丁允恭說，其牽涉到的國際局勢發展，國安團隊隨時掌握和研析，來做適切的因應。