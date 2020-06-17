陳其邁即將投入補選 高雄市黨部宣布戰隊成形

民進黨下午將正式徵召行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選。高雄市黨部今公布新任黨公職名單，宣布戰隊成形。主委趙天麟說，面對罷韓投票93萬多票高門檻，輔選確有壓力，但要勇往直前，讓高雄重開機。他也透露，陳其邁應明天就會展開選舉行程，現任新境界文教基金會副執行長吳怡農很可能也會加入輔選團隊。

民進黨高雄市黨部今公布新任執行長林志誠、首席副執行長詹嘉平、副執行長鄧巧佩及劉瑞堂等名單，多人曾在趙天麟團隊服務過。趙天麟說，新戰隊成形，算是超前布署，因為下午民進黨中常會正式提名行政院副院長陳其邁，所以上午先把這屆的黨部新任執行長、副執行長進行布達，也將過去陳其邁在地方上的組織專員正式納編為高雄市黨部組織專員。

趙天麟說，最後不到60天的時間，要用最強的戰隊和組織的能量，來投入這次高雄市長的補選，跟高雄市民說，「我們已經準備好了，要讓高雄重開機，重新啟動。」

他說，面對剛剛罷韓投票93萬多票的高門檻。輔選坦白說有壓力，心中也無比謙卑。而雖然有壓力、有競爭，但要勇往直前，為高雄人擘畫美好的未來，讓高雄重新開機。

對於有無設下票數目標？趙說，市黨部就是把地基打好，團隊準備好，展現無比的決心跟準備，及對市民的誠意，至於設下的軍令狀跟目標，再等一會，等競選總部正式成立後，再對外宣布。

對於國民黨傳出的人選，趙說，對於國民黨任何一個候選人，都尊重，但期待國民黨對高雄在地人才培育要多用心，另人選請一定要對高雄有熱情、有愛、有願景，不要呈現在媒體前的是謾罵、抹黑、批評、攻擊等負面選戰，這對高雄並不公平。

對於藍營批評陳其邁是政二代、貪二代，趙說，這點就是他覺得很遺憾的，國民黨在高雄才剛被罷免這麼大的民意浪潮席捲，但黨公職幹部、中央黨部高階主管及有意要參選的若干人選，全部開口的都是對高雄或可能對手的批評、謾罵、抹黑，難道這是國民黨想要呈現給高雄人的格調嗎？

他並表示，在他心目中，現在是陳其邁2.0，經過多次的淬煉民意洗禮，相信在高雄人心目中，他就是最好的市長人選。

對外傳吳怡農可能擔任發言人？趙說，這比較適合候選人被提名後對外宣布，不過就他了解，很多不僅高雄本地、台北跟各地有很多家喻戶曉、深受大家喜愛的戰將們，對高雄的助選都有很大的熱忱，都蓄勢待發，「你說的人選，在我了解是很有可能性的。」

他並表示，在總部成立前，黨部可先扮演輔選的平台，總部成立後，就可以融入在裡面。現在總部應該已找到了，但要由候選人宣布。而陳其邁應該明天就會開始有公開行程。