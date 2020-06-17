蕭美琴駐美 卜睿哲：這項任命將受到華府歡迎

總統府宣布由國安會諮委蕭美琴出任駐美代表，蕭美琴也將是我國首位女性駐美代表。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，蕭美琴的任命將受到華府歡迎。

卜睿哲3月底從華府智庫「布魯金斯研究院」退休，他說，蕭美琴十分了解美國，且蕭自1990年代起就一直在從事美台關係，相信蕭美琴會和現任駐美代表高碩泰一樣，為雙邊關係做出巨大貢獻。

台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子透過聲明表示歡迎，指蕭美琴19歲時在FAPA擔任暑期實習生至今即將接任大使，蕭美琴均與FAPA保持牢固穩定的友誼和工作關係，如今總統蔡英文領導下的美台關係為史上最佳，FAPA期待繼續與蕭美琴和駐美代表處合作，創造更堅實緊密的關係。