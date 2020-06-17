聽新聞
test
0:00 / 0:00
蕭美琴駐美 卜睿哲：這項任命將受到華府歡迎
總統府宣布由國安會諮委蕭美琴出任駐美代表，蕭美琴也將是我國首位女性駐美代表。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，蕭美琴的任命將受到華府歡迎。
卜睿哲3月底從華府智庫「布魯金斯研究院」退休，他說，蕭美琴十分了解美國，且蕭自1990年代起就一直在從事美台關係，相信蕭美琴會和現任駐美代表高碩泰一樣，為雙邊關係做出巨大貢獻。
台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子透過聲明表示歡迎，指蕭美琴19歲時在FAPA擔任暑期實習生至今即將接任大使，蕭美琴均與FAPA保持牢固穩定的友誼和工作關係，如今總統蔡英文領導下的美台關係為史上最佳，FAPA期待繼續與蕭美琴和駐美代表處合作，創造更堅實緊密的關係。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言