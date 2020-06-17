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疫情趨緩 國民黨團籲凍漲夏季電價、提早發振興券

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
苦民所苦，國民黨團立委蔣萬安（右）和鄭麗文（左）昨天舉行記者會，要求停止實施夏季電價，讓受疫情所苦的民眾和商店喘一口氣。記者邱德祥／攝影
苦民所苦，國民黨團立委蔣萬安（右）和鄭麗文（左）昨天舉行記者會，要求停止實施夏季電價，讓受疫情所苦的民眾和商店喘一口氣。記者邱德祥／攝影

國內疫情趨緩，國民黨立院黨團今上午舉行記者會，呼籲政府苦民所苦，除了提前在端午連假期間發放振興三倍券，勞動部推出的「青年就業獎勵」方案應重新檢討；以及每戶月增410元的夏季電價應暫時凍漲。

國民黨團書記長蔣萬安表示，紓困要即時，振興更要加快速度。無薪假人數已逼近3萬人，不斷攀升，創近10年來最高人數。既然政院已經拍板三倍券發放，不應一廂情願想等7月中旬一次性報復消費，應該在端午連假期間趕快發放給民眾，讓辛苦商家藉由民眾消費，度過難關。

蔣萬安提到，隨著氣溫升高，夏季每戶用電量平均每月404度，多出4百多元電價對民眾而言、特別是許多餐廳、商家都是沈重負擔，呼籲台電、經濟部思考緩漲。

藍委鄭麗文指出，雖然國內疫情解封，但中小企業在全球多少供應鍊斷鍊，至今仍無訂單，很多企業因歐美疫情影響，訂單都變呆帳，工廠的電價對他們而言更是一大負擔。

鄭麗文也說，民進黨政府過去不敢調漲電價，就是因為封存核四，只好叫台電吸收，現在疫情嚴重，還要叫全民幫台電吸收，這樣合理嗎？

蔣萬安表示，勞部推出「青年就業獎勵」3萬元，但要求須在9月底前找到工作，但過去經驗及數據顯示，三個月內找到工作並不容易，若因此不符資格拿不到3萬元，對應屆生情何以堪？

蔣萬安也說，又或者應屆生會迫使自己接受低薪、惡劣勞動條件的工作，可能硬撐三個月離職，這對政府穩定長期就業的政策有正面幫助？盼勞動部再更周延規畫。

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