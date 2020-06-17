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境外生返台 7600名陸生確定不在第一批入境名單

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境外生返台 7600名陸生確定不在第一批入境名單

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
境外生何時能返台遙遙無期，日前境外生到教育部門口陳情，盼分批開放。本報資料照片
境外生何時能返台遙遙無期，日前境外生到教育部門口陳情，盼分批開放。本報資料照片

境外生何時能返台可能有譜，中央流行疫情指揮中心今天下午預計宣布相關事宜。據了解，陸生確定不在第一批入境的名單上，主因為衛福部長陳時中認為北京出現防疫破口，即便有部會代表盼開放，最後仍未將陸生列入首批名單。按統計，這學期約2.6萬名境外生未能入境，陸生占7600人僅次港澳生。陸生盼我政府按各省分疫情嚴重程度，視情況開放。

蔡英文總統近日邀立法院教育及文化委員會立委茶敘、交流，與會的立委吳思瑤在臉書上表示，陸生確定不在優先開放之列。陸生不斷致信給多個政府代表，陽明大學應屆畢業的陸生昨寫信給教育部和吳思瑤，信中指出，近日北京爆發的疫情的確令人擔憂，但中國大陸經歷年初疫情，已建立嚴格的防控排查機制，來自北京的人進到其他省分，其他省份都會排查。近兩個月，許多省分病例逐漸變成零人。

陸生表示，盼我政府按省分視情況開放，尤其以應屆畢業生為優先。部分陸生的身家幾乎都在台灣，還有很多重要證件物品，部分畢業手續也都要跟進處理。他們不能參加畢業典禮已是很大遺憾，盼能放行有緊急需求的應屆畢業生，讓他們在台灣的求學生活有一個完美的句號。

陸生指出，他們盼立委和台灣各界能將他們當正常的學生看待，不要牽扯政治風波，保障畢業生可以及時回台。他們認為台灣在出色的防疫手段下，境外生只要入境後配合檢疫、居家隔離，便能篩出有風險的學生。

境外生何時能返台遙遙無期，日前境外生到教育部門口陳情，盼分批開放，政大傳播學院院長郭力昕也來陳情。記者潘乃欣／攝影
境外生何時能返台遙遙無期，日前境外生到教育部門口陳情，盼分批開放，政大傳播學院院長郭力昕也來陳情。記者潘乃欣／攝影

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