柯文哲跨年亂唱「憨人」…吳宗憲沒救 柯心裡受創深

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪接受公視「36題愛上你」節目專訪，今天晚間9點播出。柯文哲與陳佩琪面對製作單位準備的五花八門題目無所不談。柯文哲說，他想不通為什麼幕僚只有學姊特別紅？還有與陳佩琪做過最浪漫的事，就是幫忙提包包提到丟，還有頂樓看夜景被關了一個多小時。

主持人之一的藝人炎亞綸也問柯文哲，當完市長會不會進總統府？柯文哲說，這是天決定，人民決定，就是認真過每一天，可以的話，快樂過每一天，不可以的話，就試著快樂過每一天，還是做不到就是裝個快樂過每一天。

由於過去炎亞綸曾針對外配議題批評過柯文哲，引發論戰，炎亞綸也在節目中提到，他耳聞那件事情之後，北市府跨年晚會曾封殺他？柯是否記仇？柯文哲則回：「不可能啦，那個層級不會到我這邊」，柯也說「你看王世堅都活得好好的。」

一旁的妻子陳佩琪也透露，其實柯文哲對跨年晚會應該對另名主持人吳姍儒的父親吳宗憲比較有印象。陳佩琪說，柯文哲那一年跨年唱「憨人」，結果一旁主持人吳宗憲竟沒有拯救他，造成柯一輩子莫大恥辱、心裡創傷嚴重，不再上台唱歌。柯文哲也插話，那一年跨年，收視率最高就是亂唱的那四分鐘，但以後就不唱了。

製作單位更拿出一個時鐘圖樣，呼應最近最熱的順時中議題，柯文哲抱怨，他平常就很調皮、很喜歡開玩笑，不過政治人物不能開玩笑就很不習慣，炎亞綸說，開玩笑就會被說逆時中、誰卡誰？炎說到「我每天看政論節目」，柯文哲接話，不要每天看政論節目，因為那比打電動還糟。

主持人唐立淇也問柯文哲與夫人陳佩琪的交往過程，柯文哲說，就是她媽媽去相親，就跟他說娶那一個，柯說，「我媽媽眼光好」，甚至他當老師時都跟學生說，「世界上最愛你的是媽媽，最了解你的也都是你媽媽，所以你媽媽叫你娶誰，還要懷疑？」

陳佩琪則說，當時她心裡很受傷，因為柯對她的評語竟是眼睛、鼻子、耳朵都長在正確位置，但當時只有一個男朋友，眼前世界就只有這個可以交往，找到的人沒有更好，就只有這一個選擇。